В Украине снова ослабляют карантин: что изменится с 5 июня

В правительстве предупреждают - карантин могут снова ужесточить

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о новых ослаблениях карантина с 5 июня относительно работы кафе, ресторанов и транспортного сообщения.

Так, с ближайшей пятницы заведения общественного питания (кафе, рестораны) смогут работать в обычном режиме – принимать посетителей в помещении, но при условии соблюдения противоэпидемических правил. На данный момент в заведениях работают только летние площадки.

С 5 июня из самоизоляции разрешат выйти пенсионерам (лицам от 60 лет). Также людей начнут пускать в церкви (из расчета 1 человек на 1,5 квадратного метра).

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Кроме того, возобновляется авиационное сообщение:

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с 5 июня – внутреннее;

с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Перевозки пассажиров в легковых автомобилях разрешено в количестве до пяти человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

В правительстве отмечают, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана срочно отменить ослабление некоторых карантинных ограничений.

Напомним, на первом этапе выхода из карантина 11 мая разрешили открыться бизнесу – магазинам, ресторанам, парикмахерским, салонам красоты и другим заведениям. На втором этапе, с 23 мая, начал работать общественный транспорт (метро – с 25 мая). С 1 июня открылись спортклубы, бассейны и возобновились железнодорожные перевозки между областями. Также мы писали, за какие нарушения карантина наказывают украинцев и как оспорить.

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