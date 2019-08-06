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Застройка городов-миллионников: в Кабмине предложили ввести мораторий https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 2019-08-06T14:27:00+03:00 Недвижимость Генеральные планы мегаполисов не обновились в соответствии с новыми стройнормами

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ может ввести мораторий на застройку, если до конца 2020 года действующие генеральные планы населенных пунктов не будут обновлены в соответствии с принятыми новых государственных строительных норм по градостроительству. Об этом заявил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе в интервью "Украинскому радио".

По словам чиновника, пока что ни один из городов-миллионников в Украине не внес изменения в генеральные планы согласно ГСН "Планировка и застройка территорий", которые изменились с 1 сентября 2018 года.

"Пока это никто не сделал, и это также дискуссия. Мы хотим разработать мораторий: если города не ввели эти изменения, они не имеют права строить. <...> Если нет изменений в генплане, то, например, Киев все изменения может делать через Кабинет министров. Стыдно будет выходить на Кабмин. Если мы берем город в регионах, и если у него нет современного генерального плана в соответствии с нашими строительных норм, тогда это город должен выйти на областной уровень. Так мы хотим стимулировать", – заявил Парцхаладзе.

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Он отметил, что именно местная власть должна контролировать и регулировать законность застройки городов.

"В каждом городе есть три центра влияния: бизнес, общественность и власти. У нас есть перекос: либо бизнес влияет, либо общество. Надо, чтобы именно местные власти управляли этими проблемами, ведь это развитие того или другого населенного пункта. Если мы ввели понятие "голубая линия", надо это быстро сделать и закрыть вопрос с этажностью, и тогда не будет проблем с небоскребами", – пояснил замминистра.

Напомним, в 2018 году одним из самых масштабных нововведений стало изменение государственных строительных норм (ГСН) "Планировка и застройка территорий". В частности, появилось понятие "зеленой линии" – это значит, что нельзя застраивать парки и рекреационные зоны, и "голубой линии", которая ограничивает высотность зданий.

Максимальная плотность застройки составляет: для 4-этажных домов – 45% площади каждого гектара, для 5-8-этажных — 40%, для 12-25-этажных высоток — не более 30%. ГСН также ограничивают и этажность зданий. В городах с населением до 50 тыс. чел. не может быть выше трех этажей, в более крупных (100—150 тыс. чел.) — только 9-этажки, и лишь в мегаполисах — дома высотой более 20 этажей, правда, тоже почти без ограничений.

Также новые ГСН запрещают строить паркинги на территории жилых комплексов. Альтернативой должны стать подземные гаражи или открытые площадки в 300—500 м. от дома. Кроме того, планируют организовывать парковки на крышах нежилых зданий.

Новые нормы предусматривают создание безбарьерного проезда для лиц с инвалидностью, т.е. будут понижены бордюры для заезда и съезда на тротуарах, появятся дорожки для инвалидных колясок, островки безопасности на нерегулируемых переходах и т.д.

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