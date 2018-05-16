Жилищные нормативы и ограничения по цене: в Украине хотят изменить программу "Доступное жилье"

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предложило пересмотреть программу "Доступное жилье" и подобные ей государственные проекты, чтобы их реализация стала эффективной. Об этом в своем блоге для сайта "Сегодня" сообщил глава ведомства, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

"Сегодня эти программы не соответствуют требованиям времени и не удовлетворяют потребности тех, кто действительно нуждается в решении жилищного вопроса. А это, в первую очередь, молодежь, участники АТО, внутренее перемещенные лица", – отметил Зубко.

В первую очередь, министерство предлагает установить четкие жилищные нормативы для тех, кто нуждается в квартирах.

"Если человек крайне нуждается в жилье, то он может выбрать небольшое и недорогое. А главное – доступное. И таким образом можно убрать из перечня заявителей обеспеченных людей, которые, получая компенсацию от государства на нормативную площадь, покупают большую квартиру по цене 24-25 тыс. грн за квадратный метр", – пояснил Зубко.

Он уточнил, что Минрегионстрой предлагает установить такой норматив общей площади жилья, которое может быть прокредитовано государством: до 21 метра квадратного на одного члена семьи, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью. Получается, что на семью из двух человек это будет квартира площадью 52,5 кв. м.

Кроме того, планируется ввести ограничение на стоимость квадратного метра такого жилья.

Министерство предлагет также снизить среднемесячный уровень доходов семьи, которая имеет право на господдержку: с пяти до трех размеров среднемесячной заработной платы в подсчете на душу населения в соответствии с регионом.

Напомним, в конце 2017 года в Украине возобновили программу "Доступное жилье". Однако вместо 1 млрд гривен профинансируют на 100 млн гривен, еще 30 млн грн государство выделило на обеспечение молодежи жильем.

Подробнее о планирующихся изменениях в госпрограмме читайте на сайте "Сегодня" в блоге Геннадия Зубко "Зробити "Доступне житло" справді доступним!".