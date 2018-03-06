Жить по-немецки: чем берлинские балконы отличаются от киевских

Спутниковые тарелки в столице Германии под запретом – бюргеры считают их угрозой красоте города, как и внешние блоки кондиционеров

В новом сюжете цикла "Жить по-немецки" речь пойдет о берлинских балконах, которые известны не только красивыми формами, но и образцовой аккуратностью. Как немцам удалось сделать их украшением столицы и чем их балконы отличаются от украинских – выясняли журналисты "Сегодня".

В киевских балконах царит стилистический разнобой – наряду с белым пластиковым встречается коричневый, а вместо стекла часто проглядывает фольга. Многие балконы столицы завалены хламом. Обязательные атрибуты фасадов – кондиционеры и спутниковые антенны, а состоятельные горожане делают балконы вдвое крупнее соседских.

В Берлине с балконами все наоборот – они считаются настоящим украшением города: яркие, красиво украшенные, часто – с цветами. Самовольно застекленных, достроенных или завешанных рекламой балконов в немецкой столице не найти.

Изменять их по своему усмотрению в Берлине строго запрещено – и никакой вьющейся растительности, которая может прорасти в стены и разрушить здание.

Спутниковые тарелки в столице Германии также под запретом – бюргеры считают их угрозой красоте города, как и внешние блоки кондиционеров.

Не в камеру немцы признаются, что за нарушение этих правил можно поплатиться большим штрафом – от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Размер санкции устанавливает суд по иску местной администрации или компании, владеющей домом.

Внимательно за порядком следят и сами жильцы: если замечают нарушение, звонят в полицию или домовладельцам, и не остаются в стороне, даже если увидели выстиранное белье на балконе или временно оставлен спортивный инвентарь. По немецким правилам, все это должно храниться в специально предназначенных местах, а балконы существуют, в первую очередь, для красоты.

Ранее мы писали, что во дворе жилого дома по улице Екатерининской в центре Одессы обвалилось два балкона.

Напомним, в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей, которые в момент обрушения находились на нем, а в сети появилось видео, сделанное в момент инцидента.