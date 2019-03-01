Аэропорт в Ужгороде оживает: стало известно, каким будет первый рейс
Президент Порошенко анонсировал начало полетов авиакомпанией "Мотор Сич"
Аэропорт Ужгорода возобновит работу 15 марта. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что раз в неделю авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять рейс сообщением "Киев – Львов - Ужгород".
"Как и обещали, в марте восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец после длительного периода аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев – Львов – Ужгород авиакомпании "Мотор Сич", - написал Порошенко в Facebook.
Порошенко также отметил, что уверен в развитии прилегающей к аэропорту инфраструктуры, а также в развитии самой воздушной гавани.
Напомним, ранее сообщалось, что после ремонта взлетной полосы аэропорт "Ужгород" сможет принимать крупногабаритные самолеты класса Boeing и Airbus.
Подробнее о перспективах развития небольших воздушных гаваней Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Будущее региональных аэропортов: когда украинцы смогут летать из областных центров".
Кроме того, мы рассказывали о рейтинге лучших аэропортов мира.
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