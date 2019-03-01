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Аэропорт в Ужгороде оживает: стало известно, каким будет первый рейс

Сегодня, 11:17

Президент Порошенко анонсировал начало полетов авиакомпанией "Мотор Сич"

Фото: Петр Порошенко / Facebook
Фото: Петр Порошенко / Facebook.
Аэропорт в Ужгороде оживает: стало известно, каким будет первый рейс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8f8/3d3/5c78f83d3badb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8f8/3d3/5c78f83d3badb.jpg Транспорт Президент Порошенко анонсировал начало полетов авиакомпанией "Мотор Сич"

Аэропорт Ужгорода возобновит работу 15 марта. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства отметил, что раз в неделю авиакомпания "Мотор Сич" будет осуществлять рейс сообщением "Киев – Львов - Ужгород".

"Как и обещали, в марте восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец после длительного периода аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев – Львов – Ужгород авиакомпании "Мотор Сич", - написал Порошенко в Facebook.

Порошенко также отметил, что уверен в развитии прилегающей к аэропорту инфраструктуры, а также в развитии самой воздушной гавани.

Напомним, ранее сообщалось, что после ремонта взлетной полосы аэропорт "Ужгород" сможет принимать крупногабаритные самолеты класса Boeing и Airbus

Подробнее о перспективах развития небольших воздушных гаваней Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Будущее региональных аэропортов: когда украинцы смогут летать из областных центров".

Кроме того, мы рассказывали о рейтинге лучших аэропортов мира.

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Тег аэропорт, ужгород, авиа, рейс, мотор сич, авиарейс

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