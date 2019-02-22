Будущее региональных аэропортов: когда украинцы смогут летать из областных центров

По Государственной целевой программе развития региональных аэропортов из бюджета выделят

Фото: архив "Сегодня".

Будущее региональных аэропортов: когда украинцы смогут летать из областных центров Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ee6/402/5c6ee64022040.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ee6/402/5c6ee64022040.jpg 2019-02-22T07:27:00+02:00 Транспорт По Государственной целевой программе развития региональных аэропортов из бюджета выделят

Практически в каждом областном центре Украины есть свой аэропорт. Их построили еще в середине прошлого века, в некоторых регионах даже по два. Большинство уже давно пора реконструировать.

Самая большая модернизация аэропортов была при подготовке к Евро-2012. Тогда в Украине отремонтировали аэропорты в Киеве, Львове, Харькове и ныне оккупированном Донецке.

Тем не менее, авиаперевозки в Украине развиваются. Сегодня в стране работает 34 отечественные авиакомпании, которые перевозят пассажиров, груз и почту. По данным Государственной авиаслужбы, пассажиропоток через украинские аэропорты в полтора раза превышает докризисный уровень. А Министерство инфраструктуры планируют строить новый аэропорт в поселке Соленое между Запорожьем и Днепром, развивать аэродром в белой Церкви и оживлять другие аэроузлы в регионах.

Сайт "Сегодня" разбирался, что ждет украинские региональные аэропорты.

Что с украинскими аэропортами

В 90-х в Украине было 50 действующих аэропортов, сегодня рейсы принимают 20. Но в хорошем состоянии только те аэропорты, которые готовили к Евро-2012, остальные нуждаются в капитальном ремонте. Хотя именно аэропорты Борисполь, Киев (Жуляны), Львов, Одесса, Харьков, Запорожье и Днепр обеспечивают 98% пассажиропотока и 99% грузопотока.

За прошлый год аэропорт Киев (Жуляны) нарастил пассажиропоток на 59,9%, Львов – на 47,9%, Борисполь – 19,4%, Харьков – 19,3%, Одесса – 17,8%, Запорожье – 14,9%. Наименьший рост у Днепра – 8,1%. Значительно за год вырос пассажиропоток в аэропортах городов Черновцы (53%) и Херсон (41,8%).



Фото: adm-km.gov.ua

Вместе с тем, состояние большинства воздушных ворот оставляет желать лучшего. Дело в том, что региональные аэропорты принадлежат местным органам власти. За 20 лет оказалось, что ни областные, ни городские власти не умеют управлять аэропортами.

"За последние 20 лет основные средства производства морально и физически устарели, уменьшился ресурс аэродромного покрытия, авиационной наземной техники, сооружений и оборудования. В настоящее время экономически самодостаточным является только аэропорт "Борисполь". Основная часть других аэропортов только поддерживает свою сертификационную пригодность, но в связи с отсутствием собственных средств не может проводить в значительных объемах мероприятия по реконструкции и модернизации", – говорится в Государственной целевой программе развития аэропортов до 2023 года. Этот документ правительство приняло еще в 2016 году.

Большая реконструкция аэропортов

В 2016 году правительство приняло госпрограмму развития региональных аэропортов до 2023 года. К этому сроку должны провести реконструкцию аэродромных комплексов в аэропортах Винница, Днепр, Мукачево и Черновцы. На это собираются выделить 8,7 млрд грн.

Согласно принятой программе, планируется создание и развитие единой государственной сети аэродромов, а также их передача в сферу управления Министерства инфраструктуры. В частности, программа предусматривает возвращение в государственную собственность коммунальных аэродромов международных аэропортов "Днепропетровск", "Киев" (Жуляны), "Харьков", "Одесса".



Строительство нового терминала аэропорта в Запорожье. Фото: zp.gov.ua

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, на аэропорт в Одессе с декабря 2017 года по январь 2019-го выделили 922 млн грн. Чтобы завершить все работы, на него в этом году выделят еще 577 млн грн. Аэропорт "Одесса получит современную взлетно-посадочную полосу, аэродромный комплекс. В министерстве рассчитывают, что в результате город сможет принимать 3,5 млн авиапассажиров в год.

Следующим на очереди станет реконструкция аэропорта Винница. Из госбюджета на него выделят 1 млрд грн.

"Оба объекта используются для обороноспособности государства. Поэтому важно создавать новую инфраструктуру. Также мы понимаем мультипликационный эффект, который происходит при таких больших проектах – привлекается большое количество работников, производятся материалы и таким образом это оживляет экономику в государстве", – отмечает Николай Божко, руководитель Государственного агентства инфраструктурных проектов.

А в Запорожье горсовет взял кредит на 10 млн долларов, чтобы достроить новый терминал аэропорта, который начали возводить в декабре 2017. Что получится в итоге, будет видно к концу года, когда терминал откроют.

Также в Украине будут развивать забытые аэропорты и строить новые. Так, Белоцерковский грузовой авиационный комплекс может получить статус международного уже в этом году. Сейчас там даже нет пунктов пропуска через госграницу. Из-за этого грузовые самолеты вынуждены дополнительно садиться в других аэропортах.

"Чтобы вы понимали, 90 лет в Белой Церкви работает авиаремонтное предприятие, и было несколько попыток его закрыть. Нашей целью является создание мультиканального грузового узла на базе Белоцерковского грузового авиационного комплекса и аэроремонтного завода. Мы хотели бы сконцентрироваться на развитии авиаремонтных мощностей, мультимодального транспортного центра, базировании самолетов на нашей территории и перевозке пассажиров в системе лоукостов. На протяжении этого года мы хотим открыть пункт пропуска через государственную границу, в два раза больше обслуживать самолетов", – рассказывает директор комплекса Сергей Кандауров.

Еще один аэропорт хотят построить между Запорожьем и Днепром в райцентре Соленое. Владимир Омелян уверен, что он не помешает развиваться соседним аэропортам, а наоборот даст положительный эффект для всего региона и создаст пассажиропоток минимум в 1,5 млн человек в год. В этом 2019 году на месте будущего аэропорта проведут подготовительные земельные работы и за следующие два года аэропорт уже построят.

"Мы исходили из того, что вместо вложения денег в аэропорты Запорожья и Днепра, которые ограничены городской застройкой, намного лучше построить новый аэропорт, который будет обслуживать целый регион", – пояснил Омелян.

Кто будет летать в региональные аэропорты

"Каждый аэропорт будет должен сам договариваться с авиакомпаниями об открытии маршрутов. Министерство участия в этом не берет", – говорит глава Мининфраструктуры.

Регулярные авиаперелеты внутри Украины не популярны. Главная причина – это дороже, чем поездом или автобусом. Хотя по некоторым направлениям можно найти доступные варианты, однако, чтобы купить билет по стоимости автобуса, надо забронировать его примерно за 10 месяцев до отправления.

По данным Госавиаслужбы, в 2018 году внутренние пассажирские перевозки на регулярной основе выполняли четыре отечественные авиакомпании. Они летали в 10 городов Украины. За год перелетами по Украине воспользовались 1 071 400 авиапассажиров. Это на 15,1 % больше, чем за предыдущий 2017 год. При этом,\ средняя занятость пассажирских кресел выросла с 73,5% за 2017 до 79,3% в 2018.



Фото: А. Яремчук

Сегодня из региональных аэропортов есть рейсы в Киев и несколько направлений заграницу. Например, из Херсона летают самолеты в Стамбул, Шарм-эль-шейх и Минск. Из Черновцов, кроме Киева, можно слетать в Бергамо и Анталью. Намного больший список рейсов у реконструированных аэропортов Львова и Харькова. Также в регионы из Киева летает Sky Up.

А вскоре из региональных аэропортов могут запустить вертолетные перевозки. Девять областных центров и три курорта страны хотят объединить вертолетным сообщением. Согласно проекту, вертолеты будут курсировать между областными центрами и курортами Затока (Каролино-Бугаз), Буковель и Трускавец. Долететь из Киева в Затоку можно будет за 2 часа. Пассажиров хотят перевозить на двух тяжелых вертолетах Boeing Vertol Sea Knight 107-II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 мест соответственно. Их оборудуют туалетами, буфетами и отделениями для багажа.

Этот проект предложили запустить в Одесской областной государственной администрации. В ОГА отмечают, что такой проект даст толчок для развития туризма в области. Для этого надо только оборудовать вертолетные площадки с искусственным или грунтовым покрытием и найти вертолеты.

На первом этапе реализации проекта планируется построить и оборудовать в Украине девять вертолетных портов. Для этого Одесская ОГА уже подписала Меморандум о сотрудничестве с компанией "Международная транспортная сервисная группа ТВС", американской корпорацией Trans World Service и корпорацией Exim.

Напомним, ранее мы рассказывали о рейтинге лучших аэропортов мира.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.