Авиакомпании YanAir возобновили разрешение на полеты
Перевозчик устранил критические замечания
Комиссия Государственной авиационной службы приняла решение возобновить сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir.
Это произошло после того, как перевозчик устранил критические замечания, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на странице в Facebook.
"Сегодня, с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. Вместе с тем, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли – мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем. Просим авиапассажиров при избрании своего авиаперевозчика учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры, которые мы публикуем ежемесячно", – говорится в сообщении.
Кроме этого Омелян добавил, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выполняют полеты.
"Авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета", - отметил министр.
Напомним, с 7 июня авиакомпания Yanair временно лишили права на перелеты за ненадлежащий уровень безопасности.
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