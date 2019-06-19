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Авиакомпании YanAir возобновили разрешение на полеты

19 июня, 02:03

Перевозчик устранил критические замечания

Владимир Омелян
Владимир Омелян. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Комиссия Государственной авиационной службы приняла решение возобновить сертификат эксплуатанта авиакомпании YanAir.

Это произошло после того, как перевозчик устранил критические замечания, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на странице в Facebook.

"Сегодня, с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. Вместе с тем, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли – мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем. Просим авиапассажиров при избрании своего авиаперевозчика учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры, которые мы публикуем ежемесячно", – говорится в сообщении.

Кроме этого Омелян добавил, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выполняют полеты.

"Авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета", - отметил министр.

Напомним, с 7 июня авиакомпания Yanair временно лишили права на перелеты за ненадлежащий уровень безопасности.

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Тег полеты, разрешение, авиаперевозки, Госавиаслужба, Омелян, Yanair

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