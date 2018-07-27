Авиарейс из Киева в Кишинев возвращают после двух лет перерыва

Air Moldova летала из Кишинева в Киев 2016 года, а потом рейсы были отменены

Молдавская авиакомпания Air Moldova запускает рейсы по маршруту Кишинев – Киев с 1 августа 2018 года.

Рейс Киев – Кишинев будет выполняться шесть раз в неделю (кроме субботы) с вылетом из Киева в 17:10, а начиная с 22 сентября – ежедневно. Время в пути составит 50 минут.

Расписание регулярных рейсов Air Moldova Кишинев – Киев в аэропорт "Борисполь"

Направление Вылет Прилет Дни Кишинев-Киев 12:20 13:05 ежедневно Киев-Кишинев 17:10 18:00 ежедневно

Маршрут будут обслуживать Airbus A319 со 134 креслами на борту и Embraer E190 со 111 креслами на борту.

Air Moldova летала из Кишинева в аэропорт "Борисполь" до 2015 года, после чего рейсы были прекращены. Также после запрета прямых рейсов между Украиной и Россией в октябре 2015 года авиакомпания в конце 2015 — начале 2016 годов совершала рейсы из Кишинева в киевский аэропорт "Жуляны", однако в январе 2016 года полеты также были остановлены.

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Сейчас прямые ежедневные рейсы из аэропорта "Борисполь" в Кишинев выполняет МАУ. Air Moldova продает билеты на эти рейсы под своим кодом, выступая в качестве маркетингового авиаперевозчика.

Авиакомпания Air Moldova – национальный перевозчик Молдовы, базируется в Международном аэропорту Кишинев. Обладает флотом из самолетов Embraer 190 и Airbus 320.

Напомним, лоукостер Wizz Air с 1 июля открыл рейсы из Киева в Берлин (аэропорт "Шенефельд") и Франкфурт. Обслуживает новые рейсы Airbus A320.

Кроме того, Ryanair запустит еще один рейс из Киева в Польшу. Полеты начнутся с 31 октября 2018 года.