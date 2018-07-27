Авиарейс из Киева в Кишинев возвращают после двух лет перерыва
Air Moldova летала из Кишинева в Киев 2016 года, а потом рейсы были отменены
Молдавская авиакомпания Air Moldova запускает рейсы по маршруту Кишинев – Киев с 1 августа 2018 года.
Рейс Киев – Кишинев будет выполняться шесть раз в неделю (кроме субботы) с вылетом из Киева в 17:10, а начиная с 22 сентября – ежедневно. Время в пути составит 50 минут.
Расписание регулярных рейсов Air Moldova Кишинев – Киев в аэропорт "Борисполь"
|Направление
|Вылет
|Прилет
|Дни
|Кишинев-Киев
|12:20
|13:05
|ежедневно
|Киев-Кишинев
|17:10
|18:00
|ежедневно
Маршрут будут обслуживать Airbus A319 со 134 креслами на борту и Embraer E190 со 111 креслами на борту.
Air Moldova летала из Кишинева в аэропорт "Борисполь" до 2015 года, после чего рейсы были прекращены. Также после запрета прямых рейсов между Украиной и Россией в октябре 2015 года авиакомпания в конце 2015 — начале 2016 годов совершала рейсы из Кишинева в киевский аэропорт "Жуляны", однако в январе 2016 года полеты также были остановлены.
Сейчас прямые ежедневные рейсы из аэропорта "Борисполь" в Кишинев выполняет МАУ. Air Moldova продает билеты на эти рейсы под своим кодом, выступая в качестве маркетингового авиаперевозчика.
Авиакомпания Air Moldova – национальный перевозчик Молдовы, базируется в Международном аэропорту Кишинев. Обладает флотом из самолетов Embraer 190 и Airbus 320.
Напомним, лоукостер Wizz Air с 1 июля открыл рейсы из Киева в Берлин (аэропорт "Шенефельд") и Франкфурт. Обслуживает новые рейсы Airbus A320.
Кроме того, Ryanair запустит еще один рейс из Киева в Польшу. Полеты начнутся с 31 октября 2018 года.
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