Почему украинцы летают на старых самолетах: Омелян назвал причины

В Мининфраструктуры надеялись на то, что рынок авиаперевозок будет саморегулироваться

Министерство инфраструктуры Украины предложило уменьшить возраст эксплуатации самолетов до 20 лет. При этом ведомство призывает авиакомпании инвестировать в свой флот, рассказал в интервью сайту "Сегодня" министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"После последней проверки 24 самолетов различных авиакомпаний восемь из них получили предписания – летать они смогут только после устранения недостатков. ... Вопрос об их возрасте – да, огромен. Мы видим объемы рынка, поэтому призываем все авиакомпании инвестировать в новый флот, потому что это и экономия их ресурсов, и репутация, в конце концов", – отметил Омелян.

Он также извинился перед украинскими туристами, которые летом-2018 пострадали от задержек рейсов. По словам министра, рынок авиаперевозок в Украине растет слишком быстро, поэтому многие его участники не успевают перестроиться.

"Если страны ЕС растут быстрее мирового показателя где-то примерно на 8-9% в год, то Украина дает плюс 30% пассажиропотока ежегодно. В первом полугодии это, опять же, рост 26%. ... Мы надеялись, что рынок будет саморегулироваться. Он не саморегулируется, поэтому необходим государственный контроль и минимальное вмешательство. На самом деле, это не уникальная ситуация для Украины, такое же переживают европейские страны в пиковые перевозки. ... Попутно приносим извинения украинским туристам за неудобства, но мы понимаем, что это проблема роста рынка. То есть, рынок растет быстро и не все успевают за ним", – отметил Омелян.

Подробнее о готовящихся изменениях читайте на сайте "Сегодня" в полном тексте интервью с Владимиром Омеляном: "Мы строим больше дорог, чем в некоторых странах ЕС".