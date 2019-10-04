Автоэксперт рассказал о самых безопасных местах в автобусах и маршрутках

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Два миллиона пассажиров ежедневно пользуются столичными автобусами и маршрутками. Главное преимущество – разветвленность направлений. Их почти две сотни. В целом, в столице курсируют 355 автобусов и 135 коммунальных маршруток, и это без учета частных бусов.

Среди минусов – возраст машин, большинству из них уже более двух десятков лет. И хотя большие автобусы считаются одними из самых безопасных на дороге, бдительности терять не стоит. Это доказывает недавняя авария под Киевом. Как вести себя пассажирам, чтобы избежать травм, разбирались корреспонденты "Сегодня".

ДТП с автобусами, в частности, случаются из-за переутомления водителей, рассказывает "Сегодня" автоэксперт Алексей Павловский.

"Молодые ребята со здоровьем туда работать не идут, потому что плохие условия труда. Туда идут люди пожилого возраста и, конечно же, их здоровье просто не выдерживает работу целый день в таком напряжении", – объясняет автоэксперт Алексей Павловский.

"Сегодня" расспрашивают кондукторов, сколько времени водители проводят в кабине.

"Все выходные они работают. Эту неделю он отработал, должен отдыхать, а он работает", – говорит нам кондуктор.

Сами же водители о переутомлении предпочитают не говорить – боятся.

"Я об этом вам не скажу, у нас работа очень тяжелая, очень большой дефицит водителей", – отвечает водитель.

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Но как действовать пассажирам, если водителю стало плохо? Автоэксперт объясняет: важно правильно выбрать место в салоне, чтобы минимизировать травмы в случае аварии.

"Гармошка", которая соединяет два салона, – самое небезопастное место, потому что если здесь большое скопление людей, очень тяжело удержаться.

Если сравнивать с маршруткой, где средина салона – безопасная зона, в автобусе с "гармошки" центре, наоборот, лучше избегать. Где же самые надежные места?

"Мы сошли с подвижной части в районе "гармошки", и уже здесь начинается безопасная часть. Это вторая часть автобуса, и если проходить еще дальше, в заднюю часть, то находится там будет наиболее безопасно", – объясняет автоэксперт Алексей Павловский.

В передней части автобуса при столкновении будет самая большая амортихаци, и если пассажир не будет держаться руками, он ударится о сиденья или улетит в окно, предупреждает Павловский.

Как сообщали новости "Сегодня", за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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