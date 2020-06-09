Без лоукоста: Австрия хочет запретить авиабилеты дешевле 40 евро

Для пассажиров также готовят налог в 30 евро за короткие перелеты

Пока авиакомпании в Европе несут потери из-за последствий пандемии коронавируса, правительство Австрии задумалось о запрете для авиаперевозчиков устанавливать цены на авиабилеты ниже 40 евро. Сделать это планируют, чтобы избежать "социального и природоохранного демпинга" со стороны авиакомпаний, пишет Deutsche Welle.

"Больше не будет возможным предлагать билеты, которые будут дешевле фактических расходов", – объяснила Леонора Гевесслер, австрийская министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий.

В дополнение к ограничению минимальной цены пассажиры будут вынуждены платить налог в размере 30 евро за перелеты на расстояние, меньшее 350 километров, отмечает AFP. В стоимость билета в будущем должны быть включены все налоги и сборы. Гевесслер назвала это "новаторскими шагами в Европе".

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Кроме того, австрийское правительство собирается и вовсе запретить короткие перелеты продолжительностью до трех часов, если на этом маршруте существует более быстрая альтернатива на железной дороге.

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Напомним, ранее стало известно, что Ryanair планирует "ценовую войну" – бюджетный перевозчик хочет продавать билеты от 0,99 евро сразу после снятия запрета на полеты в Европе.

Также мы рассказывали, как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг. Узнавайте об этом из видеосюжета:

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