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BlaBlaCar начал продавать билеты на автобусы: что известно

6 февраля, 16:41

Пассажиры смогут заранее выбирать посадочные места

/ Фото: Pixabay

Французский сервис поиска автопопутчиков для дальних поездок BlaBlaCar после решения объединиться с компанией Busfor начали интеграцию своих продуктов. Так, пассажиры смогут непосредственно на BlaBlaCar покупать билеты на автобус у регулярных перевозчиков по всей Украине, сообщила пресс-служба перевозчика.

"На первом, тестовом этапе автобусные поездки появятся у небольшого количества пользователей платформы, а затем будут доступны для всех пользователей", – уточнили в компании.

При этом пассажиры смогут заранее выбирать посадочные места в автобусе. Кроме того, не нужно будет лишний раз приезжать в кассу автовокзала. Предполагается, что услуга пригодится тем, кто пользуется популярными маршрутами и планирует поездку заранее.

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"Автобусные перевозки является одним из самых доступных и гибких видов транспорта в Украине. Однако отрасль и ее основные игроки – перевозчики и автобусные станции – требуют увеличения пассажиропотока, прежде всего, за счет привлечения молодой и активной аудитории", - прокомментировал объединение сервиса с BlaBlaCar гендиректор Busfor в Украине Александр Павлович.

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Напомним, компания BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. BlaBlaCar работает в Украине с 2014 года. А с ноября-2018 пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 км, могут бронировать места в автомобилях через BlaBlaCar только за деньги.

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Источник: Сегодня

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