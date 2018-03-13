Более 95% таксистов ездят без лицензий – эксперт

Украинский рынок такси – довольно проблемный сегмент, который у нас в стране практически никак не контролируется и не регулируется. Таксисты то и дело попадают в ДТП, но никакой ответственности перед пассажиром за это не несут, и всячески избегают наказания.

Недавно стало известно, что нелегальные перевозки на рынке такси в Украине составляют около 95%. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время публичного отчета.

"В 2017 году был проведен ряд общегосударственных мероприятий по выявлению на рынке пассажирских перевозок автомобильных перевозчиков, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров без оформления соответствующих документов. Речь идет о так называемых нелегальных перевозчиках, которых обнаруживаем каждый день, в частности, нелегальных перевозчиков на рынке такси. Я неоднократно уже говорил, и снова обращаюсь к обществу, бизнесу, что, по нашему мнению, вне правового поля на рынке такси работают около 95% перевозчиков ", – отметил Ноняк.

Сейчас, контролировать работу диспетчерских центров практически невозможно, т.к. они попросту выполняют функцию передатчика заказа. Заказ попадает в общую базу, откуда его и забирает кто-либо из таксистов. Поэтому диспетчерские центры предоставляют всего лишь услуги информационного характера, а никаких гарантий относительно безопасности пассажиров они не дают.

Например, в начале этого года, в Киеве на Голосеевском проспекте такси с номерами польской регистрации на скорости врезалось в патрульный автомобиль Toyota Prius. Вследствие мощного удара в патрульном авто сработали подушки безопасности, девушку-копа госпитализировали.

Когда дело доходит до серьезных проблем с таксистами, например, ДТП, ограблений, конфликтов с водителем – жаловаться просто некому. Большинство водителей ездит без лицензий и не несет никакой ответственности перед пассажирами.

"Вопрос об ответственности в случае причинения вреда жизни или здоровью пассажиров такси приобрел особую остроту в связи со стремительным развитием данной отрасли в последнее время и выхода на рынок онлайн-платформ, которые дают возможность предоставлять услуги по перевозке пассажиров в режиме такси. Данные онлайн-платформы позволяют находить клиентов как обычным водителям, которые установили и пользуются тем или иным приложением для смартфона и только иногда перевозят пассажиров, так и лицам, осуществляющим перевозки пассажиров на постоянной основе", – рассказывает юрист ЮК "Де-Юре" Артем Шевцов.

Как правило, никто из таких субъектов лицензии на пассажирские перевозки не оформляет, говорит Михаил Цуркан, руководитель судебной практики и адвокат юридической фирмы "Мисечко и партнеры".

"К сожалению подавляющее большинство таксистов не имеют соответствующей лицензии на перевозку пассажиров в такси, а страхование пассажиров не обеспечивается надлежащим образом. Кроме того, так называемые службы такси не является таксомоторными компаниями, а лишь посредниками, с базами данных, между водителем и пассажиром. Итак, возмещение за причиненный ущерб, именно как во время получения услуги по перевозке, будет крайне трудным", – поясняет Цуркан.

Более подробно о том, как пассажиру защитить свои права, читайте в материале сайта "Сегодня": ДТП с такси: как пассажиру защитить свои права и наказать виновных