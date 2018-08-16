"Борисполь" купил старый Boeing у авиакомпании-банкрота

Аэропорт "Борисполь" приобрел самолет Boeing 737-200 у авиакомпании-банкрота "АэроСвит", которая прекратила полеты еще в 2013 году. Согласно данным системы Prozorro, Boeing 737-200 с заводским номером 22760 и регистрационным номером UR-BVY был куплен у авиакомпании "АэроСвит" за 707 тыс. гривен при ожидаемой цене закупки 800 тыс гривен. Договор заключен 20 июля.

Воздушное судно приобрели для проведения тренировок подразделений службы авиационной безопасности, аварийно-спасательной службы и специалистов по обслуживанию самолетов. Об этом сообщается на официально странице аэропорта в Facebook.

"Наличие наглядного пособия в виде реального Boeing 737 очень важно для поддержания высокого уровня навыков служб, ответственных за безопасность полетов", – пояснили в "Борисполе".

Boeing 737-200 UR-BVY выпущен в 1982 году и эксплуатировался авиакомпаний "АэроСвит" с 1997 года. Последние несколько лет авиалайнер стоял на хранении в аэропорту "Борисполь". Благодаря последней букве своей регистрации Y воздушное судно получило прозвище "Янки". Это был последний Boeing 737-200, который эксплуатировался авиакомпанией.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" заплатил крупный штраф за нарушение законодательства о конкуренции.