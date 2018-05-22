Будущее экодорог: в Украине появятся трассы из индустриальных отходов

Проложить качественные автотрассы, сэкономить на этом и позаботиться об окружающей среде – три пункта, которые, кажется, не могут совпасть. Однако, как показывает зарубежный опыт и принципы экономики замкнутого цикла, во всем мире подобное возможно. А вскоре станет реальностью и для Украины, где продукт сгорания угля – золошлаковые материалы – впервые станет основой при строительстве дороги.

Главное – сибиоз

На Форуме "Золошлаковые материалы. Европейский опыт использования", который на прошлой неделе прошел во Львове, президент ECOBA (Евроассоциации по вопросам утилизации побочных продуктов сжигания угля) Айвен Скидмор демонстрирует фильм конца 60-х годов. На пестрящем помехами видео экскаваторы разгребают огромные залежи золы, ее перевозят к месту строительства, затем – подготовленную – укладывают как основание будущей автострады. Затем показывает серый учебник.

"Эта книга 1967 года, наверное, единственная копия. Тут – основа нашего опыта, как использовать золу при строительстве, – говорит он. – Главное в этом вопросе - симбиоз между строителями, энергетиками и властями".

Золошлаковые материалы - это побочный продукт сгорания угля на тепловых станциях. Например, на Добротворской ТЭС во Львовской области отвалы занимают 144 гектара. А поскольку теплоэлектростанции дают треть от всего электричества страны, того, что у нас считается отходами, накопилось достаточно, чтобы "вхолостую" простаивало много земли, которую можно использовать более полезным способом. Европейцы предлагают взглянуть на ситуацию с другой стороны.

"Наша цель – это угольная электростанция, которая не дает отходов, – объясняет доктор Томаш Щигельский, рассказывая о польском опыте. – Циклическая экономика подразумевает предотвращение их образования в первую очередь… Говоря "предотвращение", мы имеем в виду, что отходы нужно воспринимать как продукт. Если страна получает электрику от угля из собственных шахт, правительство должно видеть это взаимодействие и воспринимать то, что остается, как ресурс".

После несложной подготовки "отходы" превращаются в материалы, служащие основанием для дорог. Великобритания, Германия, Франция, Чехия, Польша – все эти страны создали собственную философию обращения с золошлаками за десятки лет. "Успешные примеры применения золошлаков включают строительство таких объектов, как: автомагистраль Кальск – Миломлин, Поморский метрополитен в Гданьске, завод по производству древесно-стружечных плит в Бискупице, а также реконструкцию аэропорта в Голенюве", – рассказывает Камиль Щигельский из EkotechTrade.

Наш проект

Старый Добротвор Львовской области в непогоду – как остров: транспорт туда ходить отказывается.

"Водители отказываются ехать, автобусные рейсы тоже, если мало людей, жалуются на очень плохое состояние дорог… Не хотят перевозить людей в связи с тем, что нет толком, по чему ехать", – говорит председатель Стародобротворского сельсовета Олег Прокопейко.

Ситуация может измениться уже в ближайшее время: энергокомпания ДТЭК совместно с комплексным оператором индустриальных отходов UMG Resourсe подготовили проект реконструкции автотрассы, используя золошлаки. Пока это не крупная автострада, для пилотного проекта выбрали километр дороги местного значения. Ожидают значительную экономию.

"Предварительные выводы говорят о том, что можно сократить стоимость строительства до 30%. Золошлаками заменяют природные материалы, песок, грунт, то, что используется как основа под строительство дороги", - говорит руководитель департамента экологической безопасности ДТЭК Энерго Ирина Вербицкая.

Полина Сарникова, директор по стратегии UMG Resourсe, объясняет:

"Эффективность, экологичность и ценность индустриальных отходов в дорожном строительстве давно признана в Европе. Чтобы реализовать этот опыт в Украине, нужно вовлечь в работу все заинтересованные стороны и сформировать единую позицию государства, проектных институтов и подрядчиков".

О качестве подобного подхода, опять же, можно судить по европейскому опыту.

"После 20-летнего опыта мы проверяем дороги, которые были построены только из золы, на предмет повреждений, и их нет, это отличный результат", – подчеркивает генеральный секретарь ECOBA Ханс-Йоахим Фойерборн.

При этом европейские эксперты подчеркнули, что для использования золошлаков в строительстве дорог Украина должна разработать и принять надлежащую нормативную базу. Здесь уже видны подвижки: еще в прошлом году Кабмин утвердил Нацстратегию управления отходами. Это и есть европейские принципы обращения со всеми видами отходов и внедрение принципов циклической экономики. Законодатели готовят проекты документов, которые, по словам министра экологии Остапа Семерака, будут приняты уже в ближайшее время.