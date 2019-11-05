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Бюджет-2020: расходы на ремонт аэропортов увеличены в пять раз

5 ноября, 12:54

Гончарук рассказал, где еще можно взять деньги на реконструкцию взлетно-посадочных полос

В аэропорту США сломанная машина "взбунтовалась" перед самолетом

В аэропорту США сломанная машина "взбунтовалась" перед самолетом / Фото: Pixabay

В 2020 году планируется рост финансирования реконструкции аэропортов по сравнению с 2019 годом в пять раз – до 1,07 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Документ подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

"Нам нужно продолжать реконструировать аэропорты, в первую очередь, взлетно-посадочные полосы, и искать инвесторов, которые готовы инвестировать в остальную инфраструктуру аэропорта", – сказал Гончарук.

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Как сообщалось, в конце мая 2018 года предыдущий Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры. В рамках транспортной стратегии до 2030 года планируется реконструировать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами.

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Также ранее во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал строительство аэропорта в Днепре. Он подтвердил, что деньги на "взлетку" аэропорта будут предусмотрены в госбюджете-2020.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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госбюджет реконструкция аэропорты бюджет-2020 Алексей Гончарук

Источник: УНИАН

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