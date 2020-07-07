Что делать украинцам перед выездом за границу: памятка МИД

Если путешественника задержат на паспортном контроле - это будет его личная ответственность, предупредили в ведомстве

Чтобы не попасть в сложную ситуацию, как украинские туристы, которых задержали в аэропорту в Греции, путешественникам нужно соблюдать несколько важных правил. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, опубликовав соответствующую памятку.

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В первую очередь украинцев просят убедиться, что они на самом деле могут совершить путешествие. Для этого нужно:

связаться с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которого бронировали поездку, и уточнить актуальное состояние карантина в стране, проверить статус бронирования;

связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировано путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Там можно получить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничениях;

убедиться, что страховой полис покрывает расходы, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе инфицировании коронавирусом;

позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации;

взять с собой необходимые медицинские препараты на случай вынужденной задержки за рубежом;

проверить состояние здоровья перед поездкой.

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"Тщательно проверьте информацию о возможности въезда или транзитного проезда через официальные источники, в частности, с использованием интерактивной карты МИД. Она позволяет в удобном формате получить наиболее важную информацию по любой стране мира. Карта работает в тестовом режиме и доступна по ссылке", - отметили в МИД.

В ведомстве также напомнили, что изменение порядков въезда в иностранные государства зависит не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

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"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники. Помните! Безвизовый режим с ЕС предусматривает не только права на свободное передвижение украинский в ЕС, но и обязательства, в частности, уважения и соблюдения законов и правил страны ЕС", – заявили в МИД.

Напомним, ранее группу украинцев, которые прилетели в Афины двумя рейсами из Киева, задержали во время прохождения паспортного контроля и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта.

Видео: "Сегодня"

В МИД Украины ранее заявили также об ответственности за случившееся авиаперевозчиков, и поручили им заняться обеспечением питания и транспортировки граждан обратно в Украину.

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