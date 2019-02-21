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"Дешевле, чем в Европе": названа цена проезда по первой платной дороге в Украине

Сегодня, 13:11

Строительство автобана начнется уже в следующем году, заверили в "Укравтодоре"

Фото: Е. Перепелица, Сегодня
"Дешевле, чем в Европе": названа цена проезда по первой платной дороге в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d52/a3a/5c6d52a3a1d8b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d52/a3a/5c6d52a3a1d8b.png Транспорт Строительство автобана начнется уже в следующем году, заверили в "Укравтодоре"

Цена проезда по первой в Украине платной дороге из Львова в Краковец (Польша), строительство которой начнется в 2020 году, будет не больше 7-10 евроцентов за километр. Об этом рассказал и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в интервью УНИАН.

"Мы должны брать в качестве ориентира европейские цены. Но все же в Украине будет немного дешевле. Средняя стоимость строительства автобана в Европе – 10 миллионов евро за километр. В Украине, думаю, получится не более 5-6 миллионов евро за километр. Поэтому цена проезда не будет больше 7-10 евроцентов за километр", – сказал Новак.

По официальному курсу Нацбанка на 21 февраля, озвученная сумма составляет 2,15-3,07 гривни. Нынешняя трасса Львов – Краковец имеет протяженность 69,5 км. Таким образом, максимальная, по словам Новака, стоимость проезда сейчас составила бы 213,37 грн.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Рада узаконила платные дороги в Украине. Депутаты приняли закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как функционируют платные дороги в Венгрии и возможно ли такое в Украине:

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Тег цена, дорога, Львов, Краковец, проезд, Укравтодор, Новак, платные дороги

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Сегодня

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