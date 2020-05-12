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Движение электричек возобновят в два этапа: "Укрзализныця" озвучила план

12 мая, 17:08

Ксения Капустинская

Сроки восстановления ж/д сообщения будут зависеть от решений правительства

"Укрзализныця" (УЗ) разработала план восстановления пригородного ж/д сообщения в два этапа. Правда, когда именно начнется реализация этого плана, пока неизвестно – нужно решение Кабмина о снятии запрета на регулярные пассажирские перевозки. Об этом заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", – уточнил Иван Юрик.

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Сейчас специалисты УЗ проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, ремонтируют вокзалы и поезда, уточнили в пресс-службе. Кроме того, для сотрудников УЗ закупают средства индивидуальной защиты.

О возобновлении междугороднего ж/д сообщения пока не говорят.

Напомним, железнодорожные вокзалы в Украине сейчас не работают для посетителей. Но часть сотрудников все же приходят на работу. Новости "Сегодня" ранее побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Укрзализныця карантин электрички перевозки восстановление пассажирские перевозки

Источник: Сегодня

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