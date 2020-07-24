Евросоюз готов ввести санкции против США: в деле Airbus новый поворот

Евросоюз готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС в рамках дела корпорации Airbus. Компания полностью выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) по части сокращения госинвестиций, изменив условия договора с властями Франции и Испании по проекту новой серии пассажирских самолетов A350. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

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"ЕС твердо привержен переговорному урегулированию этого затянувшегося спора, самого продолжительного в истории ВТО. Особенно в нынешних экономических условиях ЕС считает, что во взаимных интересах ЕС и США прекратить разрушительные тарифы, которые неоправданно обременяют нашу промышленность и сельскохозяйственный сектор. В отсутствие урегулирования ЕС будет готов полностью воспользоваться своими собственными санкционными правами", – говорится в нем.

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Напомним, в октябре-2019 ВТО разрешила Штатам ввести пошлины против ЕС за то, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения касательно субсидирования корпорации Airbus. Тогда пошлины составили 10%. Кроме того, начались переговоры о заключении торговой сделки между США и ЕС. Сейчас эти переговоры продолжаются, и в Белом доме надеются, что повышение пошлин ускорит подписание документа. В свою очередь Брюссель обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет.

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