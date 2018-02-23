General Electric в Украине: стали известны подробности контракта на миллиард долларов

Сегодня, 16:22

Сотрудничеству "Укрзализныци" с мировым гигантом поспособствовал госбанк

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Контракт на 1 млрд долларов, который подписали Украина и General Electric (GE), предусматривает 15-летнюю "рамку" сотрудничества "Укрзализныци" (УЗ) с американской компанией. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Обновление и модернизация подвижного состава УЗ предполагает, что уже в ближайнее время в Украину будут поставлены 30 грузовых локомотивов GE ТЭ33А. Первые поставки запланированы на осень, в целом локомотивы окажутся в Украине до конца первого квартала 2019 года.

Для поставки первых 30 тепловозов заключен договор купли-продажи между General Electric и государственным Укрэксимбанком на общую сумму 140 млн долларов. Укрэксимбанк передаст эти тепловозы в финансовый лизинг "Укрзализныце". Договор подписан под гарантии Citigroup.

Соглашение также предусматривает, что объем поставок локомотивов GE серии Evolution достигнет 225 к 2034 году.

В рамках реализации соглашения в Украине должна быть создана база для долгосрочного технического обслуживания тепловозов GE и модернизированы 75 локомотивов из нынешнего парка "Укрзализныци".

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Как отметил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов, за всю историю компании она приобрела лишь восемь новых локомотивов и сегодня стала "узким горлом" для развития украинской экономики. 

"Это эпохальная дата для "Укрзализныци", – подчеркнул Кравцов.

Как сообщалось, присутствовавший при подписании соглашения президент Украины Петр Порошенко заявил, что результатом сотрудничества "Укрзализныци" и General Electric станет модернизация отечественной железной дороги и ее развитие. 

Напомним, 4 октября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал подписание важного соглашения. По его словам, "Укрзализныця" при содействии и поддержке правительства Украины планирует  подписать рамочное соглашение о сотрудничестве с мировым гигантом General Electric Transportation, который входит в состав транснациональной корпорации General Electric.

Соглашение планировалось подписать в ноябре-2017, но этого не случилось. Позже президент Украины Петр Порошенко и исполнительный директор General Electric Transportation Рафаэль Сантана обсудили перспективы стратегического сотрудничества в сфере модернизации украинской железной дороги.
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Источники:

"Сегодня", Интерфакс-Украина

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