Госрегуляторная служба разрешила "Укрзализныце" повысить тарифы на грузоперевозки
Эксперты убеждены: повышение тарифов "Укрзализныци" ударит по кошелькам потребителей
Государственная регуляторная служба разрешила "Укрзализныце" увеличить стоимость грузоперевозок на 14%, но больше до апреля 2020 года повышений не будет.
"Важнейшее условие – это то, что "Укрзализныця" обязуется на протяжении года – до 0.1 04.2020 не инициировать любые инициативы, направленные на прямое увеличение тарифа", – говорит Сергей Беленький, председатель Федерации металлургов Украины.
Эксперты убеждены: несмотря на то, что повышение на ближайший год будет разовым, это все равно ударит по кошелькам потребителей.
Убытки будут считать и крупные экспортеры. Если повысить стоимость своего товара, он станет неконкурентным. Прежде всего, это коснется продавцов зерна, большую часть которого Украина реализует за рубежом.
"В составе всех валютных доходов страны 40% – это аграрный сектор. Поэтому потеря даже небольшой части скажется на стабильности национальной валюты и как следствие – на инфляцию и девальвация", – говорит Николай Горбачев, председатель Украинской зерновой ассоциации.
В "Укрзализныце" обещают: обо всех расходах средств, которые поступят благодаря повышению тарифа, будут отчитываться.
Напомним, в финансовом плане "Укрзализныци" на 2019 год предусмотрено повышение пассажирских тарифов на 25,4%. Но такое решение еще должен утвердить Кабмин, и до этого момента вопрос индексации пассажирских тарифов не стоит.
Подробнее читайте в материале "Сегодня": "К концу года "Укрзализныця" представит новый стандарт пассажирских вагонов": интервью с Евгением Кравцовым.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Госрегуляторная служба разрешила "Укрзализныце" повысить тарифы на грузоперевозки". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве реконструируют площадь возле вокзала: что изменится
Проект уже проходит экспертизу, а работы могут начаться уже в июле
Работникам железной дороги повысят зарплаты
Административному персоналу "Укрзализныци" оклады, наоборот, могут сократить
Новое лицо в СНБО и самый молодой диджей Украины: ТОП-5 главных новостей страны
Кремль обвиняет Киев в разрыве Договора о дружбе
В Украине могут вырасти тарифы на грузоперевозки
Вопрос обсуждался в Государственной регуляторной службе