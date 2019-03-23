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Госрегуляторная служба разрешила "Укрзализныце" повысить тарифы на грузоперевозки

Сегодня, 11:33

Эксперты убеждены: повышение тарифов "Укрзализныци" ударит по кошелькам потребителей

Госрегуляторная служба разрешила "Укрзализныце" повысить тарифы на грузоперевозки Транспорт Эксперты убеждены: повышение тарифов "Укрзализныци" ударит по кошелькам потребителей

Государственная регуляторная служба разрешила "Укрзализныце" увеличить стоимость грузоперевозок на 14%, но больше до апреля 2020 года повышений не будет. 

"Важнейшее условие – это то, что "Укрзализныця" обязуется на протяжении года – до 0.1 04.2020 не инициировать любые инициативы, направленные на прямое увеличение тарифа", – говорит Сергей Беленький, председатель Федерации металлургов Украины.

Эксперты убеждены: несмотря на то, что повышение на ближайший год будет разовым, это все равно ударит по кошелькам потребителей.

Убытки будут считать и крупные экспортеры. Если повысить стоимость своего товара, он станет неконкурентным. Прежде всего, это коснется продавцов зерна, большую часть которого Украина реализует за рубежом.

"В составе всех валютных доходов страны 40% – это аграрный сектор. Поэтому потеря даже небольшой части скажется на стабильности национальной валюты и как следствие – на инфляцию и девальвация", – говорит Николай Горбачев, председатель Украинской зерновой ассоциации.

В "Укрзализныце" обещают: обо всех расходах средств, которые поступят благодаря повышению тарифа, будут отчитываться.

Напомним, в финансовом плане "Укрзализныци" на 2019 год предусмотрено повышение пассажирских тарифов на 25,4%. Но такое решение еще должен утвердить Кабмин, и до этого момента вопрос индексации пассажирских тарифов не стоит.

Подробнее читайте в материале "Сегодня": "К концу года "Укрзализныця" представит новый стандарт пассажирских вагонов": интервью с Евгением Кравцовым.

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Тег Укрзализныця, грузоперевозки, тариф

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