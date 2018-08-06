Гройсман показал украинские самолеты, которые скупают за границей

Украинские сверхлегкие самолеты пользуются спросом за границей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Знаете ли вы, что украинские самолеты раскупают по всему миру? Завод "Аэропракт" выпускает маленькие самолеты-ультралайты и экспортирует их в два десятка стран. Продали уже более тысячи. Это история воплощения мечты в жизнь и преобразования мечты в прибыльный бизнес", – написал Гройсман на своей странице в Facebook и разместил видео с такими самолетами.

Самые популярные модели ультралайтов – А-22 и А-32.

"Больше всего у нас покупают Австралия, Соединенные Штаты, фактические все европейские страны, Южная Корея. У нас даже есть самолеты на Фиджи и в Новой Зеландии. Часто начинающие пилоты выбирают наши самолеты. Очень много наших самолетов в летных школах", – рассказал основатель и главный инженер предприятия "Аэропакт" Юрий Яковлев, который с детства мечтал конструировать самолеты.

Также двухместные самолеты используют фермеры для выпаса скота и распыления химикатов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что не только самолеты, но и легкие вертолеты могут пользоваться спросом на внутреннем рынке, причем, цена, которую предлагают украинские производители, на порядок ниже зарубежных аналогов.

Как рассказывал сайту "Сегодня" советник главы МВД Иван Варченко, в Украине появится вертолетная полиция, которая будет не только преследовать преступников, но и эвакуировать людей. Также вертолеты будут задействоваться и для наблюдения за ситуацией на государственной границе Украины.