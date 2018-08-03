Турчинов показал новые украинские вертолеты: опубликованы фото, видео

Секретарь СНБО Александр Турчинов побывал с рабочей поездкой на двух предприятиях-производителях вертолетов в Киевской области "Чезара" и "Вибстон Аэро", сообщает пресс-служба ведомства.

По его мнению, эту технику можно будет использовать как для нужд безопасности, так и гражданского сектора страны.

"Молодые перспективные конструкторы и инженеры создают легкие многоцелевые вертолеты, которые могут использоваться в пограничных войсках, в ГСЧС (Госслужба по чрезвычайным ситуациям) для нахождения и локализации чрезвычайных ситуаций, для разведки и выполнения боевых задач тактического уровня в Вооруженных силах. Но кроме сектора безопасности и обороны, вертолетное производство является очень перспективным направлением для гражданского сектора. Легкие вертолеты мобильные и быстрые, могут решать проблему транспортного сообщения. И пора посмотреть на вертолет, как на обычное и эффективное транспортное средство", – сказал Турчинов.

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В то же время чиновник указал на неготовность отечественной инфраструктуры для использования вертолетов в транспортных целях, например, для частных перевозок.

"В Украине много проблем со строительством дорог, которые решаются достаточно трудно и медленно. Но небо у нас отвечает лучшим европейским стандартам без инвестиций, и ему не нужен ямочный ремонт, на котором можно украсть деньги. И поэтому легкие вертолеты могут пользоваться спросом на внутреннем рынке, причем, цена, которую предлагают украинские производители, на порядок ниже зарубежных аналогов. Уже сегодня эти вертолеты "по карману" среднему предприятию", – резюмировал секретарь СНБО.

Как рассказывал недавно сайту "Сегодня" советник главы МВД Иван Варченко, в Украине появится вертолетная полиция, которая будет не только преследовать преступников, но и эвакуировать людей. Также вертолеты будут задействоваться и для наблюдения за ситуацией на государственной границе Украины.

14 июля стало известно о закупке Украиной у Франции вертолетов на суму в 555 миллионов евро. Был подписан контракт на покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для Министерства внутренних дел Украины. Согласно соглашению, в Украину поступят 21 вертолет Н225, 10 вертолетов Н145 и 24 вертолета Н125.