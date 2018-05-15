Hyperloop в Украине: стало известно место тестовой площадки в Днепре

Омелян рассказал о текущих решениях по проекту и целях работы

Центр транспортных инноваций выбрал место строительства тестовой площадки для Hyperloop в Днепре и планирует сосредоточиться на разработке технической документации. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Провели второе заседание рабочей группы HypeUA. Определились с местом строительства тестовой площадки. Все усилия сейчас сконцентрируем на подготовке доброкачественной научной оценки и технической документации в тесном сотрудничестве с Virgin Hyperloop One i DP World Cargospeed", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

Так, строительство тестовой площадки для транспортной системы Hyperloop планируется в рамках развития индустриального парка "INNOVATION FORPOST" на Слобожанской проспекте. Проекта внедряет "Агентство развития Днепра".

Как ранее отмечал Омелян, тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.

Также министр рассказал о целях проекта.

"Наша краткосрочная цель – совместно с Еврокомиссией основать именно в Днепре Центр транспортных инноваций, которые должны иметь не теоретическое, а сугубо практическое измерение имплементации. Беспилотные автомобили, искусственный разум, интернет вещей, Hyperloop", – добавил Омелян.

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По его словам, компания Noosphere согласилась предоставить пять своих лабораторий для тех украинских команд, которые приобщатся к проекту.

Как известно, Hyperloop – это разработанная Илоном Маском транспортная система. Hyperloop состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд. Состав представляет из себя герметичную капсулу на аэродинамической подушке, которая может развивать скорость более 500 км/ч.

Ранее проект The Boring Company обнародовал список из десяти регионов, где в перспективе может появиться полноценная высокоскоростная дорога. В перечне значатся регионы стран США, Великобритании, Мексики, Индии и Канады. Кроме того, Hyperloop уже разрешили бурить тоннель под Вашингтоном.