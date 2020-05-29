Исправны только 2%: "Укравтодор" проверил мосты в Украине

Только 2% обследованных мостов в Украине находятся в полностью исправном состоянии. Об этом заявили в Государственном агентство автомобильных дорог ("Укравтодор"), которое теперь планирует отремонтировать сотни мостов.

"Всего обследовано 35% из 16,2 тыс. мостов и сооружений – то есть, мы даже не владеем информацией о том, в каком они состоянии. Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии", – заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Как отметил Кубраков, в основном мосты строились в 60-70 годы (суммарно около 8,7 тыс. сооружений). Всего, по его словам, в Украине 16,155 искусственных сооружений, подпадающих под терминологию "мосты" в соответствующей государственной целевой программе. Из них обследовано только 35%, а именно – 5,631 сооружений.

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Из обследованных мостов 71% государственных, 15% местных сооружений. При этом только 36% соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам. По данным "Укравтодора", из обследованных мостов 2% исправны, 10,6% ограничено исправны, 57,8% – дееспособны, 26,9% ограничено дееспособны, еще 2,7% – недееспособны в принципе.

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Напомним, в Украине регулярно происходят неприятные происшествия, связанные с мостами. Например, 20 мая в Днепропетровской области рухнул мост с проезжающей по нему фурой. Как рассказали местные жители, мост был чуть ли не единственной переправой к населенным пунктам Покров и Капуловка, а о его аварийном состоянии неоднократно сообщали властям.

А в Николаеве рухнул понтонный мост через реку Ингул. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны набережной и упала в воду. Мост получил серьезные повреждение и стал непригоден для передвижения.

Также возле Харькова ранее рухнула часть моста над железной дорогой. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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