Итальянский перевозчик Ernest Airlines открыл представительский офис в Киеве

По итогу двух лет успешной работы в Украине итальянский лоукост-перевозчик Ernest Airlines сообщает об открытии представительского офиса в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Представительство станет важнейшей билетной кассой Ernest Airlines, а также ключевым пунктом обращений по вопросам обслуживания пассажиров, где за качеством сервиса будет следить высококвалифицированная команда. Офис также станет резиденцией для украинского call-центра авиалинии. Благодаря новой штаб-квартире в Украине Ernest сможет укрепить и расширить сотрудничество с украинскими туристическими агентствами и туроператорами", – говорится в заявлении.

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В торжественной церемонии открытия офиса приняли участие Шади Эль Таннир, глава правления и главный исполнительный директор Ernest Airlines, и Давиде Ла Чечилия, посол Италии в Украине.

"В октябре 2017 Ernest Airlines запустила свои первые рейсы из Милана во Львов, а сегодня мы празднуем открытие нашего представительского офиса в Украине с уже более 500 тысячами перевезенных пассажиров за плечами и 40-ка доступными маршрутами между Италией и Украиной, которые задействуют четыре украинских аэропорта: в Киеве, Львове, Харькове и Одессе. В течение последних двух лет мы работали над тем, чтобы шаг за шагом сделать Италию ближе к Украине, и сегодня с гордостью объявляем открытие новой базы Ernest Airlines в аэропорту "Жуляны" в Киеве, которое состоится в апреле 2020, а также – запуск пяти новых маршрутов между Украиной и Италией: Киев-Венеция, Киев-Бари, Киев-Триест, Львов-Болонья, и Милан-Одесса. Своим успехом Ernest Airlines обязана Италии – красивой и востребованной стране в мире среди путешественников, желающих в любое время года посетить страну у моря, богатую горами и озерами; культурой и историей; известную своей ролью в мире моды и дизайна, изысканной едой и вином, но прежде всего – своим великолепным народом", – сказал Шади Эль Таннир.

"Я невероятно горжусь возможностью отпраздновать открытие в Киеве штаб-квартиры этой молодой и перспективной итальянской компании. С самого начала я пристально наблюдал за деятельностью Еrnest Airlines в Украине: открытием первых маршрутов между Италией и Украиной; ростом количества связей, производных не только из Киева, но и из Одессы, Харькова, Львова; ростом популярности итало-украинский маршрутов. Сегодняшнее открытие обозначает неоценимо важный момент в консолидации этой весомой итальянской инвестиции в Украину, что в очередной раз утверждает ее как страну многочисленных возможностей и большого потенциала, особенно для людей молодых и динамичных. Я желаю всего наилучшего и наибольших успехов нашим друзьям с Ernest Airlines и уверен, что их труд и упорство принесут еще значительные плоды в ближайшем будущем. Я не устаю повторять, что Украина – страна, богатая ресурсами, пространством и талантами, и мы постоянно находимся в поиске новых объектов инвестиции, которые позволили бы углубить экономические отношения между нашими странами", - заявил Давиде Ла Чечилия.

Напомним, в Министерстве инфраструктуры инициируют отмену налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние авиаперевозки. Ожидается, что эта инициатива позволит нивелировать налоговый "перекос", делающий полеты авиакомпаний внутри страны менее выгодными в сравнении с европейскими лоукостерами.

Напомним, мы разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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