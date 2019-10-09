Мининфраструктуры предлагает отменить НДС на внутренние авиаперевозки: детали

Ryanair объявил распродажу авиабилетов в ЕС / Фото: Depositphotos

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, который ранее отказался от проекта Hyperloop в Украине, сообщил, что собирается обратиться к депутатам с просьбой отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на внутренние авиаперевозки. Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов.

"Сейчас внутренняя авиамобильнисть на уровне 5-6%. Это недостаточно, по сравнению с Европой. Для того, чтобы ее развивать мы планируем внутренних перевозчиков заводить, а также и другие компании. Еще будем предлагать Верховной Раде отменить налог на добавленную стоимость на внутренние перевозки, потому что как-то причудливо выглядит, что на международные перевозки отсутствует НДС, а на внутренние есть ", – сообщил Криклий.

Отметим, в Программе деятельности правительства говорится, что в Украине значительно вырастет доля авиационных маршрутов, которые выполняются по лоукост-модели.

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Отметим, развитие авиационной отрасли в целом и пассажирских авиаперевозок в частности стало один из приоритетов работы Министерства инфраструктуры на ближайшие пять лет. Ведомство собирается развивать региональные аэропорты, внедрять новые внутренние и международные рейсы, а также увеличивать доступность перелетов для украинцев.

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Напомним, мы разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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