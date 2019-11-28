Из Львова в Европу на скоростных поездах: в "Укрзализныце" представили амбициозный план

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Уже в следующем году "Укрзализныця" намерена сдать в эксплуатацию совмещенную колею украинского и европейского стандарта 1520/1435 мм от Мостисски до Львова, которая откроет новые возможности для пассажиров и усилит транспортный и туристический потенциал Украины, заявил.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время поездки на станцию ​​Мостиска.

"3,5 часа до Кракова, плюс из Львова в Европу на скоростных поездах. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год. Не анонсировал заранее, но сегодня лично убедился, что проект, который пока был только на бумаге, может стать реальным. То есть год спустя украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из центра Львова с Краковом, Прагой, Веной", – отметил чиновник на своей странице в Facebook.

По его словам, благодаря такому решению поезда, следующие из Европы, смогут без потери времени на замену тележек доезжать до Львова, а именно да железнодорожной станции Скнилов.

"Несколько лет по широкой колее наши поезда курсируют до Перемышля. Эта станция в Польше стала популярным железнодорожным хабом между Украиной и другими странами Европы. Строительство совмещенного пути от границы с Польшей позволит сделать станцию ​​Скнилов международным железнодорожным хабом", – отметил Кравцов.

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Он объяснил, что Скнилов выбран для развития хаба, чтобы избежать перегрузки станции Львов, через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.

"К сожалению, Украина имеет разную ширину железнодорожных путей со странами-соседями на Западе. Изменить нашу колею на европейскую невозможно, ведь это будет стоить миллиарды долларов. Вместо этого мы ищем другие варианты интеграции инфраструктур. И это один из них", – резюмировал он.

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Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, в общем комплексе работ необходимо вложить 69,8 км совмещенной колеи 1435/1520 мм, построить 3,1 км колеи 1435 мм, выполнить на 58,2 км расширение площадки землеполотна, провести комплексно-оздоровительный ремонт 9, 5 км существующей совмещенной колеи и реконструкцию восьми станций, выполнить реконструкцию и модернизацию инфраструктуры электроснабжения, построить инфраструктуру вокзала станции Скнилов колеи 1435 мм.

Кроме того, для комфорта пассажиров Укрзализныця планирует между Скниловом, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом города запустить еще и экспресс.

Участок Мостиска II – Львов входит в "критский" международный транспортный коридор № 3 (Берлин – Вроцлав – Львов – Киев). Сейчас колея 1520 мм проходит из Украины до станции Перемышль (Польша), евроколея – от Перемышля до станции Мостиска I (Украина).

Железнодорожная станция Скнилов расположена во Львове. От вокзала станции "Львов" она находится на расстоянии 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" – 3 км и автостанции – 1 км.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины не планирует менять госстандарты железнодорожного пути в 1520 мм . Евроколея в 1435 мм будет проложена параллельно уже существующему полотну по направлению Львов – Киев – Одесса с дальнейшим развитием в сторону Харькова и Днепра. Сейчас главный акцент делается на проекте евроколеи по направлению из Львова в Одессу через Киев.

Также писалось, что из Украины в Будапешт пустили прямой поезд по евроколее. Также планируется, что украинский город Мукачево станет пассажирским хабом для путешествий по Европе.

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