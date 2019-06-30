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Из Украины в Италию запустят паром

30 июня, 15:28

Планируется, что паром будет ходить из Черноморска в Бари

Фото: Администрация морского порта Черноморск
Фото: Администрация морского порта Черноморск.

Из украинского Черноморска Одесской области в итальянский город Бари, который находится на побережье Адриатического моря, будет ходить паром. Об этом сообщается на странице Правительственного портала в Facebook.

"Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италии", – отмечает пресс-служба Кабинета министров.

В правительстве также напомнили, что Бари – один из самых крупных городов региона наряду с Неаполем, туристический и экономический центр, а также самый большой пассажирский морской порт Адриатического моря.

В свою очередь Черноморск – один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн т.

Новости "Сегодня" сообщали, что в марте 2018 года один из крупнейших автомобильно-железнодорожных паромов мира Vilnius Seaways покинул сухой док судоремонтного завода в Черноморске, который находился там на плановом ремонте.

В апреле в Черноморск прибыл огромный автопаром из египетской Александрии. Судно доставило в Украину большую партию новых автомобилей — 780 единиц.

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Тег Италия, паром, морпорт, черноморск

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