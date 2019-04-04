В Черноморск из Египта прибыл гигантский паром с новыми авто

Судно доставило в Украину большую партию новых автомобилей — 780 единиц

В Черноморск из Египта прибыл гигантский паром с новыми авто 2019-04-04T16:54:00+03:00 Одесса Судно доставило в Украину большую партию новых автомобилей — 780 единиц

Огромный автопаром Suzuka Express прибыл на днях в порт Черноморск из египетской Александрии. Как сообщили в Администрации морских портов, судно доставило в Украину большую партию новых автомобилей — 780 единиц.

АМПУ напоминает, что Черноморск является единственным портом страны, имеющим мультимодальный терминал, способный принимать автопаромы такого класса, как Suzuka Express, а также различные виды накатных грузов, в том числе и негабаритную накатную технику.

В настоящее время в порт на постоянной основе — два раза на месяц — заходят ро-ро суда ("ролкеры" — суда для перевозки накатных грузов, колесной техники) Neptune line: Neptune Okeanis и Neptune Thelesis. Автопаромы класса Suzuka Express заходят в украинский порт в зависимости от накопленной для украинских компаний партии накатных грузов.

В среднем порт Черноморск обрабатывает приблизительно 2 тысяч единиц автотехники в месяц. Поэтому один судозаход ролкера такого класса обеспечивает выполнение почти трети месячного плана по этому виду грузов.

Всего за первый квартал текущего года через мультимодальный терминал порта прошло 5165 единиц автотехники, из них в марте 2019 года — 2354 единицы.

Напомним, ранее в Одесский морской торговый порт прибыл корабль военно-морского флота Франции – тральщик Capricorne.

Перед этим в Одессу прибыл американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.





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