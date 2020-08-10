Из Украины в Турцию будет летать новый рейс: лоукостер раскрыл даты и цены

Авиакомпания напомнила о правилах въезда во время пандемии коронавируса

Лоукост-авиакомпания SkyUp, которая ранее продлила четыре популярных рейса по Украине, с 25 сентября запустит регулярные рейсы Киев – Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

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Самолеты будут летать по понедельникам, средам и пятницам. Рейсы будут прибывать в новый аэропорт "Стамбул". Цены на билеты стартуют от 1635 гривен в одну сторону без багажа.

Перевозчик при этом напомнил о правилах въезда украинцев в Турцию.

Так, Турция с 1 июля разрешила украинцам въезд без ПЦР-тестирования и самоизоляции. Для путешествия в Турцию нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт Украины в виде ID-карты;

полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19 на территории Турции. Его можно приобрести онлайн, у туроператора или в аэропорту Турции.

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Также в пункте пропуска предусмотрено проведение медицинского освидетельствования на наличие COVID-19. В случае выявления симптомов при осмотре бесплатно проводится ПЦР-тест.

"Чтобы ваша поездка была максимально комфортной и безопасной, пожалуйста, перед отъездом проверяйте действующие правила въезда и отдыха по выбранному направлению и берегите себя", - советуют в SkyUp.

Напомним, ранее SkyUp отменил 28 международных рейсов из Украины. Всего в расписании авиакомпании SkyUp было более 50 международных направлений, сейчас отменена половина из них.

Дело в том, что хотя Украина с 15 июня формально запустила международное авиасообщение, большинство стран, к примеру, в Евросоюзе оставили в силе ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов – смотрите в сюжете:

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