Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию
Запрет не касается рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций
Кабинет министров сегодня, 3 апреля, запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией.
"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", – говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.
Напомним, авиасообщение между Украиной и Россией прекратилось с 00:00 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против украинских и российских авиакомпаний. Стороны вели переговоры о возможном пересмотре этого решения, однако оно остается в силе.
В ноябре 2018 года "Сегодня" писали, что российские самолеты продолжают летать в оккупированный Крым, а ЕС не расширяет санкции против российских авиакомпаний из-за шантажа. Подробнее читайте в статье: "Европа продолжает принимать российские самолеты из оккупированного Крыма".
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