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Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию

Вчера, 13:03

Запрет не касается рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций

Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию Транспорт Запрет не касается рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций

Кабинет министров сегодня, 3 апреля, запретил нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией.

"Предлагается установить запрет на осуществление нерегулярных рейсов перелета между Украиной и государством-агрессором за исключением рейсов полетов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста", – говорится в тексте предложения, внесенного министром внутренних дел Арсеном Аваковым, которое было поддержано правительством.

Напомним, авиасообщение между Украиной и Россией прекратилось с 00:00 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против украинских и российских авиакомпаний. Стороны вели переговоры о возможном пересмотре этого решения, однако оно остается в силе.

В ноябре 2018 года "Сегодня" писали, что российские самолеты продолжают летать в оккупированный Крым, а ЕС не расширяет санкции против российских авиакомпаний из-за шантажа. Подробнее читайте в статье: "Европа продолжает принимать российские самолеты из оккупированного Крыма".

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Тег Кабмин, Россия, Аваков, авиа

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Интерфакс-Украина

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