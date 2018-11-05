Европа продолжает принимать российские самолеты из оккупированного Крыма

Несмотря на обещания Европы и лично Ангелы Меркель и дальше "давить" санкциями на Москву, часто это оказывается лишь попыткой сохранить лицо при двойной игре. К примеру, российские самолеты продолжают летать в оккупированный Крым. К тому же авиакомпании, обслуживающие эти рейсы, продают билеты в Европу и никто там по рукам не бьет. Бизнес есть бизнес. Более того, продают билеты на прямые рейсы из Европы в оккупированный Симферополь.

В начале августа 2014-го, месяц полетав из Москвы в Крым, прекращает существование авиакомпания "Добролет" – дочка российского "Аэрофлота". Из-за санкций Евросоюза "Добролету" отказали в техническом обслуживании, аннулировали договоры лизинга и страхования воздушных судов.

Тогда это был сильный удар и плохой сигнал для всей российской авиации – на месте "Добролета" могла оказаться любая авиакомпания, которая нарушает запрет на полеты в Крым.

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Захватив территорию Крыма, Россия захватила и воздушное пространство. Однако в ИКАО, международной организации гражданской авиации – такого рейдерства не признали.

Осуществление аэронавигации над полуостровом – исключительное право Украины. А Россия дерзко игнорирует принципы установления границ районов полетной информации. Такое поведение, с точки зрения международного права, является недопустимым и классифицируется как открытый терроризм.

Так что, может, санкции или заявления еврочиновников напугали менеджеров российских авиакомпаний?

"Россия продолжает ежедневно осуществлять регулярные авиарейсы в аэропорт Симферополя, таким образом, нарушая государственную границу Украины на временно оккупированной территории, и позиции международных организаций, международное законодательство, украинское законодательство", – говорит Ольга Корбут, эксперт института стратегических черноморских исследований.

Нарушителями автоматически становятся и все пассажиры, летящие в Крым.

"У нас есть соответствующий закон об оккупированных территориях. Пересечение государственной границы Украины – а мы считаем, что Крым находится в пределах территории Украины – является незаконным, только если он происходит через определенные контрольно-пропускные пункты", – объясняет Олег Бондарь, юрист в сфере транспортного права.

По информации с сайта, который фиксирует движение воздушных судов по всему миру, десятки самолетов российских авиакомпаний ежедневно выполняют рейсы в оккупированный Симферополь.

А на эксклюзивных кадрах непосредственно из аэропорта Симферополя можно увидеть, что здесь присутствуют борта – исключительно российских аиакомпаний.

Может, они летают только по России, боясь быть арестованными в Евросоюзе или США?

"Сегодня. Итоги" отследили путь одного такого самолета.

Шопена в одноименном варшавском аэропорту можно услышать очень часто. Так же часто здесь, в Варшаве, можно встретить самолеты российских авиакомпаний, которые ежедневно летают в Крым.

А еще – в Берлине, Париже – по всему миру беспрепятственно летают российские авиалинии, которые регулярно нарушают украинское воздушное пространство.

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Вот самолет российского "Аэрофлота". Здесь, в Варшаве, он – частый гость. Присмотревшись к его бортовому номеру, который у каждого самолета уникален, можно отметить, что недавно судно можно было заметить в аэропорту Симферополя.

По словам эксперта, мониторинговая группа ежедневно отслеживает эти полеты в аэропорты ЕС, фиксирует номера бортов этих самолетов, и подает списки в соответствующие официальные учреждения Европейского Союза и США для возможного дальнейшего расширения санкций путем отказа обслуживания этих самолетов, собственно, в аэропортах.

Но кроме "Добролета" включать в санкционный спискок остальные компаний еврочиновники почему-то не торопятся.

"Сегодня. Итоги" хотели получить комментарий по этому у транспортного отдела Европарламента. Но за два месяца журналистам так и не ответили.

"Решение о применении санкций не означало внесения в список каждой компании, которая летала в Крым. Решения принимались в отношении конкретного случая", – говорит Пол Иван, старший аналитик Европейского политического центра. "Если бы наши европейские партнеры, американские партнеры имели политическую волю и желание – заниматься этой ситуацией, и, действительно, распространить санкции на российские авиакомпании, то у нас были бы вполне эффективные механизмы влияния на эту ситуацию", – считает эксперт.

Волокита с санкциями для других российских авиакомпаний и, в частности, государственного "Аэрофлота" имеет конкретные причины.

"Очевидно, Россия имеет свои козыри в рукаве, а именно – транзитная зона над своей территорией, которой пользуются европейские, американские перевозчики. И она применяет так называемый шантаж, что в случае применения дальнейших санкций против ее авиакомпаний, она закроет воздушное пространство над Россией для самолетов других стран. А это будет большой удар в авиационной экономике ЕС ", – объясняет Ольга Корбут, эксперт института стратегических черноморских исследований.

И это вполне реально. В минувший четверг самолет французской "Эйр Франс", выполнявший рейс из Парижа в Хошимин, был вынужден вернуться назад, поскольку не получил разрешение на полет в воздушном пространстве России.

Через несколько часов после вылета из аэропорта "Шарль де Голль" командир рейса сообщил, что самолет возвращается, потому что не получил разрешения на полет над Россией. Пилот признался, что никогда не сталкивался с таким за все время своей работы.

То есть Россия откровенно шантажирует весь мир.

Кроме того, не оставляет попыток прорвать блокаду и наладить в Крыму международное авиасообщение.

На табло симферопольского аэропорта можно увидеть исключительно российские города. "Присоединение" Крыма к России в мире не признают, поэтому самолеты оттуда к себе и не пускают.

Но на днях российская авиакомпания "Эс семь" объявила о продаже билетов на Кипр из оккупированного Симферополя Цена – от пятидесяти пяти тысяч гривен в российском эквиваленте. Но после огласки авиакомпания сняла билеты с продажи.

А чем Украина может ответить российским авиакомпаниям за полеты в аннексированный Крым? В государственной авиационной службе выставляют штрафы.

"За нарушение правил и порядка использования воздушного пространства Украины над временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в отношении российских авиакомпаний вынесено более пятидесяти тысяч постановлений о наложении штрафов за правонарушения в области гражданской авиации в размере сто тридцать шесть тысяч гривен за каждым выявленным фактом правонарушения на общую сумму более шести миллиардов восьмиста миллионов гривен ", – говорится в письме Госавиаслужбы.

Но взыскать долги – проблема.

В 2015-м российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в Украину, а также транзит через украинскую территорию.

"На территории Украины у российских авиакомпаний нет имущества, т.е. не на что обратить взыскания. Может быть стоит рассматривать – я знаю, что такой вопрос поднимался – перевод этих споров в уголовную юрисдикцию, возбуждение уголовных дел против руководителей российских авиакомпаний", – говорит эксперт.

Получив решение суда об аресте активов, Украина сможет по соответствующим международным каналам обратиться в правоохранительные органы других стран с просьбой об аресте российских самолетов.

Как сообщалось, среди нарушителей воздушного пространства оказались крупнейшие российские авиакомпании: Аэрофлот – российские авиалинии, Авиакомпания Уральские авиалинии, Саратовские авиалинии, Авиакомпания ЮТэйр, Авиакомпания Россия, Нордавиа – региональные авиалинии, Глобус, Ред вингс, Авикомпания Вим Авиа, Авиационная компания Ямал и другие.

Напомним, в мае 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил законность наложения свыше 7,7 млн грн штрафов на российскую авиакомпанию "Аэрофлот" за авиаперелеты над Крымом.

После аннексии Крыма Российской Федерацией Украина начислила российским авиакомпаниям, которые нарушили украинское законодательство и совершали полеты в оккупированный Крым, более 700 млн грн штрафа.

Как известно, авиасообщение между Украиной и РФ прекращено с 00:00 25 октября 2015 года из-за санкций, введенных обеими сторонами против авиакомпаний. Стороны вели переговоры о возможном пересмотре этого решения, однако оно остается в силе.