Как правильно оформить другого водителя на машину: инструкция МВД

В связи с введением в Украине новых дорожных правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, украинцам предлагают пользоваться услугой "надлежащего пользователя".

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, "надлежащий пользователь" – это тот, кто на законном основании пользуется автомобилем, который принадлежит другому человеку.

Назначить такого пользователя можно онлайн в электронном кабинете водителя на сайте голосового сервисного центра МВД. Услуга является бесплатной и доступна как для физических, так и для юридических лиц.

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Это позволит владельцу машины избежать ответственности за нарушения, которые совершил временный водитель.

Владелец автомобиля может выбрать только одного надлежащего пользователя, удалить которого можно будет, подав заявление или автоматически – по истечении срока, на который он был назначен.

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Для назначения надлежащего пользователя достаточно украинских водительских прав или удостоверения водителя иностранного государства, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

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Как сообщалось ранее, управление надлежащим пользователем доступно также пользователям приложения "Дія", в котором в этом году появились также электронные водительские права.

Также на сайте "Сегодня" вы можете узнать о нюансах, которые могут возникнуть при введении видеофиксации нарушений правил дорожного движения, – например, если за рулем при нарушении был не хозяин автомобиля.

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