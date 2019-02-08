Компетентные чиновники на местах и адекватные тендерные условия: как восстановить дороги Украины

Проблема дорог в Украине - в неумении освоить средства на местах, считают специалисты

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Компетентные чиновники на местах и адекватные тендерные условия: как восстановить дороги Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ade/b2a/5c5adeb2adc60.jpg 2019-02-08T17:50:00+02:00 Транспорт Проблема дорог в Украине - в неумении освоить средства на местах, считают специалисты

Для того, чтобы восстановить дороги Украины, не хватает квалифицированных кадров на местах, которые бы умели грамотно составлять технические документы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов.

"Вопрос дорог не в деньгах, а в том, могут ли облгосадминистрации осваивать их. Нет специалистов, которые умеют составлять техдокументы на тендеры", – сказал эксперт.

Наумов напомнил, что местным властям не удалось освоить деньги Дорожного фонда в 2018 году.

Сам же "Укравтодор", который отвечает за дороги государственного значения, со своей задачей справляется, отметил Наумов. Таr, согласно отчету "Укравтодора", на конец 2018 года компания исполнила 99% запланированных работ по строительству, ремонту дорог общего использования.

Кроме того, не все компании соглашаются на подряд, так как не хотят брать на себя слишком большие гарантии, из-за несоблюдения норм весовых габаритов, отмечает Наумов.

"При проведении тендера прописывают 5 – 10 лет гарантии. А у нас по автомобильным путям ездят грузовики с нарушением габаритных норм. Поэтому некоторые организации не хотят выходит на тендера", – рассуждает эксперт.

Эту проблему, по мнению первого вице-президента "Украинского транспортного союза" Владимира Балина, можно решить, если внедрить дистанционный габаритно-весовой контроль на дорогах, а также введя эффективное наказание за нарушения весовых норм. Кроме того, нужно организовать независимый от "Укравтодора" контроль качества ремонтных работ.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что за 5 лет работы Дорожного фонда будут отстроены магистрали, которые соединяют областные центры, а также основные центральные магистрали каждой области.

Подробнее о том, как в Украине финансируют ремонт дорог, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Кто в Украине отвечает за качество дорог".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Компетентные чиновники на местах и адекватные тендерные условия: как восстановить дороги Украины". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...