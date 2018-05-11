Кто в Украине отвечает за качество дорог

Сегодня, 03:26

"Укравтодор" не отвечает за состояние всех дорог

Фото: архив
Фото: архив. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Дороги в Украине изношены на 95%. Общая протяженность путей – 430 тыс. км. Из них 250 тыс. км – это улицы и дороги населенных пунктов. За их ремонт отвечают органы местного самоуправления. И если автомобиль получит повреждение из-за ямы, которая глубже 10 см – можно идти в суд и требовать компенсацию от местных властей.

Еще 170 тыс. км – дороги общего пользования, и находятся они на балансе "Укравтодора"; это трассы, которые соединяют крупные населенные пункты. Дороги общего пользования в Украине делятся на международные, национальные и местные.

Местные дороги "Укравтодор" передал 1 января на места регионам. Это 123 тыс. км и теперь за них отвечают облгосадминистрации. "Укравтодор" будет отвечать только за 46,9 тыс. км дорог государственного значения.

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Как финансируют дороги? Вместе с децентрализацией дорог в Украине правительство создало Дорожный фонд. Он наполняется из трех источников: акцизного сбора, ввозной пошлины на нефтепродукты и с импортируемых на таможенную территорию Украины транспорта и шин. Эти деньги целевые – их нельзя потратить ни на что другое, кроме ремонта дорог. Однако на полную фонд заработает только в 2020 году. В этом году только 50% налогов пойдут на дороги, в 2019 – 75%, а в 2020-м – 100%. Так, в 2018 году на дороги пойдет 33 млрд грн, а в 2020 планируют направить 75,9 млрд грн.

60% средств с Фонда идет на дороги государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор". 35% – на трассы местного значение. Местные власти сами решают, на какие дороги лучше отремонтировать в первую очередь.

Еще 5% из Фонда идут на финансирование мер безопасности на дорогах.

В 2018 году Кабмин проведет проверку всех отремонтированных в Украине дорог.
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Автор:

Виталий Андроник

Источник:

"Сегодня"

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