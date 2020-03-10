Коронавирус: МАУ массово отменяет рейсы, SkyUP готовит заявление

Авиаперевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет некоторые рейсы в Италию и еще 15 стран из-за коронавируса. Также в компании пересмотрели частоту внутренних авиарейсов. Такое заявление сделала пресс-служба МАУ.

"В связи с рекомендациями правительств многих стран по предотвращению массовых мероприятий, ограничения интенсивности передвижения между странами и связанным с этим снижением спроса на авиаперелеты, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италии, Швейцарии, Греции, Германии, Израиля, Испании, Великобритании , Литвы, Азербайджана, Турции, Польши, Венгрии, Австрии, Чехии, Финляндии, Дании, а также вторую частоту отдельных внутренних рейсов в пределах Украины", – сообщили в пресс-службе.

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. МАУ рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте авиакомпании или позвонить в контактный центр авиакомпании.

Похожее заявление готовит и авиакомпания SkyUр Airlines, рассказали в пресс-службе компании.

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"Мы готовим развернутый ответ по поводу возможных изменений полетной программы", – сказали в SkyUр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на планете уже более 100 стран, где выявили коронавирус. Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 114 тыс. человек.

По информации портала Gisanddata.maps.arcgis.com, в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай (80 756), Италия (9172), Южная Корея (7513), Иран (7161) и Франция (1412).

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому ограничивается передвижение населения по всей территории страны с целью борьбы с распространением коронавируса.

Сайт "Сегодня" также подготовил советы о том, как избежать заражения коронавирусом во время путешествия.

Также мы рассказывали, что происходит в городах, где распространился коронавирус:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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