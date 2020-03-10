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Из-за коронавируса в Италии правительство расширяет карантинные меры на всю страну

10 марта, 02:42

Елена Вус

Премьер Италии объявил об ограничении передвижения по стране

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому ограничивается передвижение населения по всей территории страны с целью борьбы с распространением коронавируса.

Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тысяч человек. Более 700 человек излечились, количество летальных исходов достигло 463.

В документе, который вступит в силу утром, речь идет о запрете на перемещение без уважительных причин. К таковым относятся рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья.

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Прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу. Допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к Олимпийским играм и другим соревнованиям международного уровня при условии обеспечения мер предосторожности. Кроме того, запрещаются любые групповые встречи.

Уточняется, что принятые карантинные меры, касавшиеся ранее только северной области Ломбардия и ряда провинций в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке, отныне распространяются на всю территорию страны. Это означает закрытие всех развлекательных учреждений, включая музеи, театры и кинотеатры, а также ограничение работы коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания.

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Фото: Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS

До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

Ранее стало известно, что в итальянских тюрьмах из-за временного запрета на свидания с родными и друзьями вспыхнули массовые беспорядки. Эти меры приняли, чтобы помешать стремительному распространению нового коронавируса в стране, но заключенных это не остановило.

Отметим, что

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Италия карантин коронавирус передвижение запреты Джузеппе Конте

Источник: ТАСС

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