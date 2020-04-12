Криклий рассказал, что будет с ценами на билеты в поездах после карантина

По его словам, сейчас не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заверил, что "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после восстановления сообщения после завершения карантина.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, сейчас не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.

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"Тарифы еще не менялись... Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", – сказал Криклий.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что "Укрзализныця" после отмены поездов продлила сроки возврата билетов– до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток – для международного. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как известно, в связи с распространением коронавируса с 12:00 18 марта по всей Украине закрыли междугородние и межобластные перевозки. Соответствующее решение принял Кабмин, в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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