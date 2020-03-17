Кроме того, прекращается работа метрополитенов в городах

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Об этом написал министр инфраструкртуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", – написал Криклий.

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Кроме того, прекращается работа метрополитенов в городах.

В тренде В Украине запретили все пассажирские перевозки с полудня 18 марта

Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.

Ранее сообщалось, что комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям решила закрыть метро в Киеве, Харькове и Днепре.

Отметим, что Зеленский также поручил закрыть все кафе и отменить все поезда по Украине. Он приказал правительству прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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