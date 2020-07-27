Крупнейший европейский лоукостер потерял 99% пассажиропотока

Самая крупная в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая ранее задумывалась о резком снижении цен на билеты, с середины марта по июнь 2020 года сократила пассажиропоток на 99%, до 500 тыс. человек. По этой причине убыток ирландского лоукостера за это время составил 185 млн евро, тогда как за аналогичный период прошлого года чистая прибыль составляла 243 млн евро, сообщила пресс-служба компании.

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При этом доходы Ryanair сократились на 95% – до 125 млн евро, а расходы – на 85%. Это произошло из-за карантинных ограничений, введенных разными странами из-за пандемии коронавируса.

"Прошедший квартал был самым сложным в 35-летней истории Ryanair. COVID-19 удерживал флот группы в течение почти четырех месяцев (с середины марта до конца июня), поскольку правительства стран Евросоюза наложили запреты на полеты или поездки, заблокировав передвижение людей", – объяснили в авиакомпании.

В лоукостере не исключают, что объем перевозок может рухнуть еще сильнее – в случае второй волны пандемии COVID-19. В целом Ryanair пришлось ухудшить прогноз на финансовый год, который продлится до 31 марта 2021 год. Так, лоукостер ожидает, что по итогам июля выйдет на 40% обычного июльского графика, а в августе собирается повысить этот показатель до 60%.

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Напомним, ранее эксперты подсчитали, что из-за пандемии коронавируса авиакомпании по всему миру понесут в целом 84 млрд долларов убытков за 2020 год. При этом в 2021 году убытки могут достичь и вовсе 100 млрд долларов из-за проблем, связанных с восстановлением пассажиропотока, а также снижением тарифов на билеты в борьбе за клиента.

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