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В Украине крупный авиаперевозчик открывает новые рейсы в июле и августе

25 июня, 19:33

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Уже в июле украинцы смогут полететь в Одессу и Львов, а также в Грузию, Турцию и Израиль

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая ранее заявила об отмене всех рейсов до 1 августа, расширила перечень направлений на июль и август 2020 года в связи с послаблением некоторыми странами режима пересечения границы для украинских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Так, в период с 1 по 30 июля МАУ будет обслуживать внутренние рейсы в Одессу, Львов и Херсон, осуществляя их каждую пятницу в регионы и с возвращением в Киев в каждое воскресенье. Однако в первой половине августа планируется изменить расписание по направлению Киев – Одесса: рейсы будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (Одесса – Киев: понедельник, вторник, четверг, суббота). С 16 по 31 августа может также добавится рейс в Одессу по четвергам.

С 1 по 15 июля МАУ планирует выполнять рейсы Киев-Стамбул по пятницам и воскресеньям, Одесса – Стамбул – каждую субботу, Киев – Тель-Авив – по четвергам и воскресеньям и Одесса – Тель-Авив – каждое воскресенье.

Кроме того, по вторникам и субботам предусматриваются рейсы Киев – Амстердам, по средам и воскресеньям рейсы Киев-Париж.

С 16 по 30 июля программу расширят рейсы Киев – Стамбул и Киев – Тель-Авив, которые будут выполняться каждый вторник. Рейсы в Дубай начнут выполняться по средам и субботам.

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В МАУ пообещали расширить и международные направления. К уже открытым добавятся рейсы Киев – Тбилиси каждую пятницу и воскресенье (каждую субботу и понедельник в направлении Тбилиси – Киев), Киев – Ларнака каждую субботу, Киев – Афины (ATH) еженедельно, Киев – Лондон – по понедельникам и пятницам.

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На вторую половину июля также запланированы рейсы Киев-Торонто каждую субботу и Торонто – Киев еженедельно.

В августе компания планирует дальнейшее расширение международных направлений с 2-3 частотами в неделю. Сеть, в частности, сформируют Киев – Ницца, Киев – Рим, Киев – Баку, Киев-Берлин, Киев – Милан, Киев – Прага, Киев – Ереван, Киев – Кишинев, Киев – Мадрид, Киев – Мюнхен, Киев – Франкфурт, Киев – Вена, Киев – Барселона.

Более подробную информацию о рейсах и их частотах в августе МАУ планирует уточнить в течение июля, опираясь на объективные рыночные предпосылки.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МАУ запретила перевозить животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года. Это произошло после того, как появилось сообщение о смерти собак на борту авиакомпании во время транспортировки.

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Смотрите в сюжете новостей "Сегодня" о том, что происходит с пассажирскими авиаперевозками:

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туризм Грузия Израиль Кипр Турция Одесса Львов Стамбул ларнака авиа МАУ Амстердам Тбилиси Тель-Авив авиабилеты

Источник: Сегодня

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