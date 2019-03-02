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Лоукостер открыл новый авиарейс из Украины в Германию

Сегодня, 17:27

Полеты будут осуществляться дважды в неделю

Фото: airportkiev / Facebook
Фото: airportkiev / Facebook.
Лоукостер открыл новый авиарейс из Украины в Германию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bde/1eb/5c6bde1ebd64a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bde/1eb/5c6bde1ebd64a.jpg Транспорт Полеты будут осуществляться дважды в неделю

Лоукост-авиакомпания Wizz Air с 1 марта запустила рейс по маршруту Киев – Бремен (Германия). 

Рейсы в марте 2019 года будут выполняться по понедельникам и пятницам, а уже с апреля и далее – по вторникам и субботам, то есть дважды в неделю.

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Дебютный рейс в Бремен вылетел из столичного аэропорта "Киев" (Жуляны) в 11:08 и прибыл в Бремен в 12:38 по местному времени. Обратный рейс вылетел из Бремена в 13:24 и прибыл в столицу Украины в 16:24.

Напомним, ранее стало известно, что Wizz Air открывает два новых рейса из Украины в Грецию. Рейс Киев – Салоники будет осуществляться с 20 мая, рейс Киев – Афины запустят с 21 мая. Самолеты будут летать, как и в Бремен, дважды в неделю.

Кроме того, другой лоукост-авиаперевозчик Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины в Германию с октября 2019 года. 

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Тег рейсы, авиа, лоукост, авиарейсы, Wizz Air, лоукостер

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Источник:

Центр транспортных стратегий

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