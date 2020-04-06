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Лоукостеру позволили летать из Италии в Украину

6 апреля, 18:24

Ксения Капустинская

Неизвестно, сможет ли Ryanair воспользоваться разрешением из-за карантина

В Италии Авиационные власти (ENAC) одобрили заявку лоукостера Ryanair на временное осуществление рейсов между Италией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба ENAC.

Разрешение выдано 3 марта и будет действовать до 13 июля 2020 года. Тем не менее пока неизвестно, сможет ли Ryanair запустить рейсы до истечения срока действия временного разрешения, так как сейчас введены ограничения на полеты в странах ЕС и Украине в связи с коронавирусом.

Предполагается, что Ryanair получил право на осуществление полетов из Киева в Бергамо, Болонью, Рим, Катанью, из Одессы в Рим, Бергамо, Болонью, из Львова в Рим, Бергамо, Болонью, и из Харькова в Бергамо.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как сдать авиабилет Ryanair или изменить даты перелетов бесплатно.

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  • Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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Источник: Сегодня

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