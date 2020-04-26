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Lufthansa бьет тревогу: у авиакомпании заканчиваются деньги

26 апреля, 06:01

Ксения Капустинская

Перевозчик обратился за помощью к правительствам европейских стран

Немецкая авиакомпания Lufthansa, которая серьезно пострадала из-за коронавируса, предупредила, что в ближайшее время у нее закончатся деньги, если власти европейский стран не предоставят ей финансовую помощь. Компания обратилась за финансовой помощью к правительствам Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии.

Lufthansa и ее подразделения, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Swiss, осуществляют спасательные полеты, при этом выполняя лишь 5% регулярных рейсов.

"В настоящий момент невозможно предугадать, когда авиакомпании группы смогут возобновить полеты помимо текущих, которые выполняются для возвращения людей на родину", - сообщили в компании.

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В середине марта Lufthansa сообщила, что остановит 95% рейсов из-за пандемии коронавируса. Также авиакомпания приняла меры по сокращению расходов, чтобы ограничить негативные последствия пандемии для ее финансовых показателей.

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В апреле компания решила перевести примерно две трети сотрудников на сокращенный рабочий день. Решение затронуло около 87 тыс. человек. Компания получила убытки в размере около 1,2 млрд евро за первые три месяца 2020 года и сообщила, что рассчитывает получить "существенно более высокий" убыток в следующем квартале.

Напомним, из-за пандемии коронавируса, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок может стать совсем иным. Как считает авиаэксперт Александр Ланецкий, большинство авиакомпаний просто не переживут кризис, а дешевых билетов тоже не останется. Сайт "Сегодня" ранее разбирался, когда могут возобновиться авиаперелеты и что ждет авиарынок.

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К слову, недавно глава МВД Арсен Аваков, заявил, что после инцидента с пассажирами самолетов из Бали и Вьетнама МВД Украины больше не даст согласия ни на один "карантинный" авиационный чартер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Интерфакс-Украина

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