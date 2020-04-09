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Крупнейшая авиакомпания серьезно пострадала из-за коронавируса: подробности

9 апреля, 16:38

Виктория Подолянец

Руководство авиакомпании заявило, что даже при условии жесточайшей экономии ей потребуется государственная поддержка

Из-за пандемии коронавируса, последствия которого отразятся и на правилах въезда в страны, немецкая авиакомпания Lufthansa теряет миллион евро каждый час. Об этом сообщил генеральный директор компании Карстен Спор в видеообращении к сотрудникам компании, пишет CNN.

Он сказал, что пандемия представляет собой "величайшую проблему в нашей истории" и что Lufthansa "борется за свое будущее".

В связи с пандемией коронавируса пассажиропоток Lufthansa сократился с 350 тысяч человек в день до менее чем 3 тысяч.

"Мы теряем 1 миллион евро нашего запаса ликвидности каждый час – днем и ночью, неделя за неделей и, возможно, месяц за месяцем", – сказал Спор.

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Lufthansa, которая владеет национальными перевозчиками в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, вошла в кризис с финансовыми резервами более 4 млрд евро, однако, как считает топ-менеджер, справится только при государственной поддержке.

По его словам, около 7000 сотрудников Lufthansa коснутся меры по сокращению расходов.

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После пандемии коронавируса, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок рынок будет совсем другой. Большинство авиакомпаний не переживут кризис, считает авиаэксперт Александр Ланецкий. Вероятно, дешевых билетов тоже не останется. Когда могут возобновиться авиаперелеты и что ждет авиарынок, разбирался сайт "Сегодня".

В условиях карантина многие страны закрыли свои границы, из-за чего авиакомпаниям и железной дороге пришлось отменять рейсы. Украинцам объяснили, на что они могут рассчитывать в деле защиты своих прав.

Напомним, недавно глава МВД Арсен Аваков уточнил, сколько еще может продлиться карантин в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Левый берег

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