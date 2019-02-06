Между Днепром и Запорожьем строят новый аэропорт: Омелян озвучил сроки

Министр объяснил, почему лучше открыть новую воздушную гавань, чем реконструировать старые

Проект аэропорта "Борисфен". Фото: Facebook

Между Днепром и Запорожьем строят новый аэропорт: Омелян озвучил сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/875/fb9/5c5875fb98bff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/875/fb9/5c5875fb98bff.jpg 2019-02-06T09:22:00+02:00 Транспорт Министр объяснил, почему лучше открыть новую воздушную гавань, чем реконструировать старые

Кроме ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы, в 2019 году начнутся земельные работы по подготовке взлетно-посадочной полосы нового аэропорта между Днепром и Запорожьем - возле поселка Соленое. Аэропорт "Борисфен" построят на 40 га земли "государственного запаса". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет "Дело".

"Подготовительные работы начались. В 2019 году мы собираемся начать земельные работы по подготовке взлетно-посадочной полосы. В последующие два года мы должны полностью завершить весь цикл работ", - сообщил Омелян.

Министр добавил, что решение о строительстве было принято в связи с "ограниченностью" аэропортов Днепра и Запорожья.

"Вместо того чтобы инвестировать в аэропорты Днепра и Запорожья, которые ограничены городскими строениями, можно инвестировать средства в строительство нового аэропорта", - уточнил Омелян.

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В свою очередь, глава "Укринфрапроекта" (проводит подготовку к сооружению нового аэропорта) Николай Божко отметил, что аэропорт будет расположен на 40 га земли государственного запаса, которые находятся на окраине поселка Солоное "в технической доступности".

"Территория ... имеет хороший грунт и серьезные преимущества относительно действующего аэропорта в Днепре. Потому там есть все условия для строительства. Кроме того, плюсы этого места выбрали с тем условием, что это районный центр, который имеет возможность развиваться. Есть энергетические мощности, более чем достаточные для функционирования аэропорта. Есть железная дорога, есть топливный терминал, а также близость к трассе Днепр- Запорожье", ― сообщил Божко.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в Днепре построят новый международный аэропорт, ведь в проект бюджета на 2019 год включено финансирование на эти цели. По словам главы государства, благодаря работе нового аэропорта, ожидается увеличение пассажиропотока за три года на три-пять миллионов человек, что даст возможность жителям не только Днепра, но и Запорожья, Кривого Рога путешествовать в 10-15 аэропортов Европы.

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