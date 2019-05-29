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Между Украиной и Молдовой пустят контейнерный поезд

29 мая, 11:00

Сейчас грузы от Одессы до Кучургана перевозят с помощью автомобилей

Фото: PxHere

Вошедшая в число крупнейших налогоплательщиков "Укрзализныця" (УЗ) и "Железная дорога Молдовы" в июле 2019 года намерены запустить контейнерный поезд между Украиной и Молдовой. Как сообщила сообщила пресс-служба УЗ, соответствующий меморандум подписали руководители железнодорожных перевозчиков двух стран.

Поезд будет курсировать по маршруту Одесса (порт) – Кучурган/Новосавицкая – Кишинев и обратно.

"В последнее время "Укрзализныця" активно развивает международные контейнерные перевозки, и мы заинтересованы в учреждении такого маршрута в Молдову. Со своей стороны мы уже разработали график движения этого контейнерного поезда по территории Украины", – заявил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Согласно графику расстояние от Одессы до Кучургана поезд будет преодолевать за 10 часов, учитывая время на технические операции на станции Кучурган. Однако, по словам Кравцова, такое время в пути не устраивает клиентов перевозчика. Поэтому УЗ намерена сократить время перевозки за счет оптимизации работы пунктов пропуска совместно с "Железной дорогой Молдовы".

В частности, до июля 2019 года молдавские железнодорожники должны решить вопрос ускорения технической обработки поезда на станции Кишинев, наличия контейнерной площадки и механизмов для погрузки и разгрузки контейнеров, а также доставки товара получателю.

Сейчас перевозки контейнеров по указанному маршруту осуществляются автомобильным транспортом. В 2018 году из Одесского морского порта автотранспортом было перевезено в Кишинев 6,8 тыс. контейнеров.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что решение о запуске через Украину контейнерного поезда Китай – Польша уже выходит на финишную прямую.

Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном – на 24%, экспортном – на 17%, внутреннем – на 11% и импортном – на 8%.

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Тег Укрзализныця, поезд, железная дорога, перевозки

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