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На дорогах Украины стало больше TruCam: обновлена карта

Сегодня, 12:32

Новые приборы разместили в 17 областях страны

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
На дорогах Украины стало больше TruCam: обновлена карта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ad/f52/5c98adf52118a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ad/f52/5c98adf52118a.jpg Транспорт Новые приборы разместили в 17 областях страны

Количество устройств TruCam, которые фиксируют скорость на дорогах, увеличилось до 75 единиц с сегодняшнего дня, 25 марта. Об этом сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"С понедельника еще 25 приборов будет использоваться патрульной полицией для измерения скорости движения. Общее количество приборов – 75 штук", – написал Билошицкий на своей странице в Facebook.

В частности, камеры добавились в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Билошицкий опубликовал карту, на которой указаны места расположения TruCam.

Количество "радаров" на дорогах Украины растет уже не впервые. Так, с 11 февраля число TruCam увеличилось до 50 единиц.

Напомним, "радары" для фиксации нарушений скоростного режима вернулись на дороги Украины в октябре-2018 после четырехлетней паузы и ряда резонансных ДТП.

Нарушителям скоростного режима грозят штрафы. Постановление выносится в электронном виде, на планшете, сразу заносится в базу и распечатывается в бумажном варианте. Штрафы остались неизменными – 255 гривен за превышение больше 20 км/ч, и 510 гривен – если превышение составляет более 50 километров в час.

Возвращение на дороги ручных измерителей скорости, – это первый шаг правительства к уменьшению количества погибших в авариях. Следующий этап – установка на патрульные машины мобильных устройств. Они будут фиксировать нарушения даже во время движения полицейских авто. Впоследствии улицы и трассы оснастят автоматическими камерами, о которых в правительстве говорят уже несколько лет.

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Тег авто, штрафы, ПДД, скорость, карта, камеры, радары, TruCam, Билошицкий

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