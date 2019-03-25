На дорогах Украины стало больше TruCam: обновлена карта
Новые приборы разместили в 17 областях страны
Количество устройств TruCam, которые фиксируют скорость на дорогах, увеличилось до 75 единиц с сегодняшнего дня, 25 марта. Об этом сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
"С понедельника еще 25 приборов будет использоваться патрульной полицией для измерения скорости движения. Общее количество приборов – 75 штук", – написал Билошицкий на своей странице в Facebook.
В частности, камеры добавились в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.
Билошицкий опубликовал карту, на которой указаны места расположения TruCam.
Количество "радаров" на дорогах Украины растет уже не впервые. Так, с 11 февраля число TruCam увеличилось до 50 единиц.
Напомним, "радары" для фиксации нарушений скоростного режима вернулись на дороги Украины в октябре-2018 после четырехлетней паузы и ряда резонансных ДТП.
Нарушителям скоростного режима грозят штрафы. Постановление выносится в электронном виде, на планшете, сразу заносится в базу и распечатывается в бумажном варианте. Штрафы остались неизменными – 255 гривен за превышение больше 20 км/ч, и 510 гривен – если превышение составляет более 50 километров в час.
Возвращение на дороги ручных измерителей скорости, – это первый шаг правительства к уменьшению количества погибших в авариях. Следующий этап – установка на патрульные машины мобильных устройств. Они будут фиксировать нарушения даже во время движения полицейских авто. Впоследствии улицы и трассы оснастят автоматическими камерами, о которых в правительстве говорят уже несколько лет.
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